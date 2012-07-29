آمایش سرزمین روشی انعطاف پذیر در برنامه ریزی

اسماعیل محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آمایش سرزمین شامل تنظیم رابطه بین انسان، سرزمین و فعالیتهای انسان در سرزمین با هدف بهره وری درخور و پایدار از جمیع امکانات انسانی و فضایی برای بهبود وضعیت مادی و معنوی اجتماع در طول زمان است.

وی همچنین با بیان اینکه آمایش به معنی تدوین سندی برای تخصیص بهتر منابع، با توجه به ویژگی های سرزمین است، اظهارداشت: از مسائل مهم و کلیدی که در کنار برنامه ‌ریزی های کلان و بخشی باید بطور مستقل به آن پرداخت " برنامه‌ ریزی آمایش سرزمین " و " برنامه ‌ریزی منطقه ‌ای" است.

این کارشناس برنامه ریزی گفت: برنامه ‌ریزی آمایش سرزمین چون با دیدی وسیع و همه ‌جانبه به فضای ملی نگاه می ‌کند، همه مناطق کشور را با حوصله، دقت و از جهات مختلف مورد مطالعه و شناسایی قرار می ‌دهد و بر اساس توانمندی ها، قابلی تها و استعدادهای هر منطقه با توجه به یکنواختی و هماهنگی اثرات نتایج عملکردهای ملی آنها در سطح ملی، نقش و مسئولیت خاصی را به هر منطقه محول می ‌کند.

وی افزود: مهمترین خصوصیات آمایش سرزمین، جامع ‌نگری، دوراندیشی، کل ‌گرایی، کیفیت ‌گرایی و سازماندهی فضای کشور است.

محمدی ادامه داد: هدف آمایش سرزمین توزیع بهینه جمعیت و فعالیت در سرزمین است به ‌گونه ‌ای که هر منطقه متناسب با قابلیت ها، نیازها و موقعیت خود از طیف مناسبی از فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی برخوردار باشد و جمعیتی متناسب با توان و ظرفیت اقتصادی خود بپذیرد.