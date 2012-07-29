استقبال مردم استان مرکزی از توزیع قرآن، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه در مساجد

حجت الاسلام مصطفی ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهربا تاکید بر اینکه اشاعه فرهنگ قرآنی، دینی و تبیین و تفسیر سخنان امامان معصوم اهمیت ویژه ای در بین مردم دارد افزود: این شناخت و علاقه تنها در سایه شناخت قرآن، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه محقق می شود که به این منظور در ایام ماه رمضان قرآن، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه در کانون های مساجد استان توزیع می شود.

وی با بیان اینکه مراسم های مختلف دعا و نیایش در شب ها و روزهای ماه مبارک رمضان در مساجد با حضورگسترده اعضای کانون ها همراه است اظهار داشت: در همین راستا دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی اقدام به تهیه و توزیع مفاتیح الجنان نیز کرده است.

حجت الاسلام ذوالفقاری با تاکید بر نقش حیاتی و راهگشای این کتب گفت: وجود این گونه کتب در مسجد ضروری است و راهی برای انس هر چه بیشتر افراد با قرآن، ادعیه و کلام بزرگان است.

وی افزود: اهدای 40 جلد قرآن بنی رضی (به خط نسخ توسط استاد بنی رضی) در بین مسئولان استان از دیگر برنامه های ماه رمضان این دبیرخانه است.

وی در خصوص طرح سی روز سی نور در استان گفت: در راستای اجرای طرح تلاوت نور در مساجد و همچنین برگزاری جلسات قرائت قرآن سی روز سی نور نیز یک هزار جلد کلام الله مجید در بین کانون های مجری این طرح در استان مرکزی توزیع شده است.



