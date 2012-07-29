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۸ مرداد ۱۳۹۱، ۹:۰۵

دبیر حزب موتلفه استان مرکزی:

سهل انگاری های مسئولین به گرانی های غیرمنطقی دامن زده است

سهل انگاری های مسئولین به گرانی های غیرمنطقی دامن زده است

اراک - خبرگزاری مهر: دبیر حزب موتلفه اسلامی استان مرکزی گفت: به نظر می رسد برخی سهل انگاری های مسئولین، عدم دقت و در بعضی مواقع شیطنت های برخی افراد به گرانی های غیر منطقی دامن زده است.

نادر مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این گرانی های بی رویه اخیر خاطر مردم را مشوش کرده است لذا از مسئولین تقاضا داریم پیگیری ویژه ای در خصوص برطرف نمودن این دغدغه ذهنی به عمل آورند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حوادث تروریستی سوریه گفت: معارضین در سوریه می‌خواهند با زور اسلحه بر مردم حکومت کنند؛ ولی در هیچ دورانی بخصوص در زمان حاضر کسی نمی‌تواند به این صورت حاکمیت را به دست گیرد.

مقدسی با تاکید بر اینکه آنچه مسلم است، سوریه سقوط نخواهد کرد اظهارداشت: همه آنانی که رویای سقوط سوریه را در سر می پرورانند بدانند که جبهه مقاومت علیه صهیونیسم و استکبار جهانی هرگز شکسته نخواهد شد و دولت سوریه با تدبیر بحران ها را یکی پس از دیگری پشت سر خواهد گذاشت.

دبیر حزب موتلفه اسلامی استان مرکزی افزود: این اقدامات تروریستی نشانگر آن است که آمریکا و هم پیمانان او آخرین نفسهای خود را در مهر محور مقاومت در منطقه می کشد.

وی با انتقاد از سکوت کشورهای غربی و مجامع بین‌المللی در مقابل نسل‌کشی مسلمانان میانمار از مجامع بین المللی و مدعیان حقوق بشر خواست وارد عمل شده و مانع از گسترش این جنایت شوند.

کد مطلب 1660374

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