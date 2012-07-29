امام جمعه جدید شهرستان خاتم معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بخشدار شهرستان خاتم در مراسم تودیع و معارفه امام جمعه خاتم با ارائه گزارشی از وضعیت شهرستان خاتم، به تشریح برنامه های شهرستان پرداخت و از خدمات امام جمعه سابق در طول این مدت قدردانی کرد.
حجت الاسلام محمد رحمانی، رئیس دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد، خاتم را دارای مردمی سختکوش و ولایتمدار و پایبند به ارزشهای نظام توصیف کرد و از همراهی با امام جمعه و مسئولان تشکر و قدردانی کرد.
در این مراسم حکم امام جمعه جدید توسط حجت الاسلام خانی، مدیر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان یزد قرائت شد.
در این نشست ضمن قدردانی از خدمات حجت الاسلام مصطفی فاطمی بصیر تجلیل و حجت الاسلام محمد رضایی به عنوان امام جمعه خاتم معرفی شد.
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