امام جمعه جدید شهرستان خاتم معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بخشدار شهرستان خاتم در مراسم تودیع و معارفه امام جمعه خاتم با ارائه گزارشی از وضعیت شهرستان خاتم،‌ به تشریح برنامه های شهرستان پرداخت و از خدمات امام جمعه سابق در طول این مدت قدردانی کرد .

حجت الاسلام محمد رحمانی، رئیس دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد، خاتم را دارای مردمی سختکوش و ولایتمدار و پایبند به ارزشهای نظام توصیف کرد و از همراهی با امام جمعه و مسئولان تشکر و قدردانی کرد.

در این مراسم حکم امام جمعه جدید توسط حجت الاسلام خانی، مدیر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان یزد قرائت شد .

در این نشست ضمن قدردانی از خدمات حجت الاسلام مصطفی فاطمی بصیر تجلیل و حجت الاسلام محمد رضایی به عنوان امام جمعه خاتم معرفی شد.