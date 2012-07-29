مدعیان دموکراسی جلوی کشتار را بگیرند/ قتل 25 هزار مسلمان میانماری

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی با بیان اینکه مدعیان دموکراسی به جای نقشه برای کشورهای اسلامی به نام دموکرسی و حقوق بشر، جلوی کشتار مسلمانان میانمار را بگیرید کشتار مسلمانان بی دفاع در این کشور را محکوم کرد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با بیان اینکه استکبار هر روز به بهانه ای نقشه ای تازه برای مسلمانان می ریزد تا امنیت و آرامش آنان را به هم بریزد افزود: کجایند مدعیانی که دم از حقوق بشر و آزادی می زنند تا به داد مسلمانان میانمار برسند و آنان را از زیر یوق متجاوزان نجات دهند.

قتل 25 هزار مسلمان میانماری

آیت الله دری نجف آبادی با بیان اینکه طبق آمار، تاکنون 25 هزار نفر مسلمان در میانمار کشته شده، گفت: این کشتار با سکئت مجامع بین المللی رسمی رخ داده است که نباید چنین می بود.

بنگلادش برای کمک به آسیب دیدگان به میدان بیاید

امام جمعه اراک در ادامه از دولت مسلمان بنگلادش خواست به داد مسلمانان برسد و گفت: از دولت بنگلادش خواستاریم مرزها را بر روی مردم مظلوم میانمار بگشاید و به آنان کمک کند و از کشتار بیشتر آنان جلوگیری کند.

مسلمانان برای کمک به پا خیزند

وی در ادامه با اشاره به جنایت تکان دهنده در میانمار گفت: اکنون زمانی است که باید مسلمانان 60 کشور جهان بریا کمک به مسلمانان میانمار که در مظلومیت تمام مورد جنایت قرار گرفتند به پا خیزند.

امام جمعه اراک تاکید کرد: ماه رمضان تنها ماه روزه داری نیست و باید به کمک همنوعان خود شتافت.

دشمن به طرح های اقتصادی در کمین ایران

وی در ادامه با اشاره به برنامه های دشمن علیه ایران و نظام گفت: دشمن تلاش می کند با طرح های اقتصادی چون تحریم ما را شکست دهد که لازم است مدیران با برنامه ریزی و مردم از طریق مصرف کالای داخلی این توطئه ها را به دشمن برگردانند.

مردم به شایعات دامن نزنند/ دادگستری به موقع اطلاع رسانی می کند

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در ادامه خطبه های نماز جمعه اراک از مردم خواست به شایعات در مورد شهرداری و شورای شهر دامن نزنند و گفت: دادگستری در حال پیگیری این پرونده است و به موقع اطلاع رسانی می کند.

آیت الله دری نجف آبادی افزود: برخی در اراک به دنبال بازی سیاسی هستند و تلاش می کنند از طریق این شایعات به اهداف خود برسند که باید هوشیار بود وصبر کرد تا دادگستری اعلام کند.

صف های مرغ در شان کشور نیست

وی در ادامه در مورد گرانی مرغ گرم و صف های طویل برای خرید این کالا اشاره کرد و گفت: مسئولان با برنامه ریزی به این مسائل پایان دهند.

امام جمعه اراک تایکد کرد: چنین صحنه هایی برای تهیه یک کالا در شان کشور و نظام نیست و مسئولین باید زودتر چاره ای اندیشند.

یاد اولین نماز جمعه

آیت الله دری نجف آبادی در سخنان خود به اولین نماز جمعه در نظام جمهوری اسلامی ایران در پنجم مرداد اشاره کرد و گفت: اولین نماز جمعه توسط آیت الله طالقانی در تهران خوانده شد و از آن پس سنگ بنای قرائت نماز جمعه در کشور نهاده شد که به برکت انقلاب اسلامی و امام خمینی است.

وی از مردم خواست با حضور پرشور در نماز دشمن شکن جمعه یادگار امام را همیشه زنده نگاه دارند.