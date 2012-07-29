علیرضا چگینی شامگاه شنبه در حاشیه همایش توجیهی طرح نظام سلامت خانواده کمیته امداد استان مرکزی در اراک در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این سوال طرح نظام سلامت خانواده با چه هدفی طراحی و اجرا می شود افزود: این طرح با هدف توانمندسازی مددجویان است تا هر سال به طور واقعی 10 درصد از مددجویان از چرخه خدمات و وابستگی به امداد بیرون بیایند و از سوی دیگر این طرح تلاش می کند خدمات فقرزدایی به مددجویان با توجه به تغییر شرایط چهره فقر صورت گیرد.

فقر تغییر چهره داده است

وی در توضیح تغییر چهره فقر گفت: اکنون فقر پیچیده شده است و کسی که نان شب ندارد تنها فقیر نیست بلکه اکنون فقرزادایی باید با اشاعه بیشتر اشتغالزایی، بیمه و خدمات اجتماعی و فرهنگی باشد که این طرح در راستای همین رویکرد است.

چگینی با اشاره به اینکه اکنون فقر ساختاری شده است و با تورم چند درصدی بخشی از جامعه زیر خط فقر می روند گفت: فقر دیگر آن فقر ساده دوران گذشته نیست و با مشکلات اجتماعی چون اعتیاد و بیماری هایی چون ایدز درآمیخته است و کاهش آن باید با توجه به این مسائل باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه، طرح نظام سلامت خانواده اکنون در پنج استان مرکزی، تهران، خراسان رضوی، یزد و فارس در حال اجراست گفت: این طرح تا پایان سال از حالت پایلوت بیرون آمده با استخراج روش کار و نتایج آن در سطح استان ها و شهرستان های کشور اجرا می شود.

وجود بیش از چهار میلیون مددجو

دستیار طرح جامع نظام سلامت خانواده در این گفتگو آخرین آمار مددجویان کمیته امداد کشور را چهار میلیون و 300 هزار نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد، بیش از یک میلیون نفر زن سرپرست خانوار و 700 هزار نفر سالمند هستند.

وی افزود: از این تعداد اکنون 830 هزار نفر زن سرپرست خانوار و 130 هزار زن روستایی بیمه هستند که در طرح جامه نظام سلامت خانواده تلاش است همه آنها بیمه شوند، همچنین 50 درصد خانواده های امداد از محل اشتغال بیمه شدند.

وی با یادآوری اینکه اولی ترین هدف برنامه های امداد را توانمندسازی خانواده ها و افراد است گفت: همه تلاش ها برای رسیدن به این مهم معطوف شده است.

رصد خدمات رسانی به مددجویان

وی از دیگر اهداف طرح جامع نظام سلامت خانواده را برقراری عدالت در خدمات رسانی دانست و گفت: برای این موضوع نرم افزار طرح جامع نظام سلامت خانواده نیز طراحی شده و مددجویی که در شهر خود خدمات گرفته در نرم افزار ثبت می شود تا همان خدمت مجددا به وی صورت نگیرد و مددجویی که آن خدمت را دریافت نکرده کمک شود.

وی فقرزدایی را منوط به دانستن پیچیدگی های آن دانست و گفت: در این زمینه مددکاران می توانند نقش مهمی داشته باشند و کمک شایانی به امداد و مددجویان کنند.