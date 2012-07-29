کارشناسان دادگستری با جدیدترین علوم در حوزه کاری خود آشنا باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کل دادگستری استان کرمان در مراسم تحلیف 36 نفر از کارشناسان جدید الورود کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گفت: بهترین ابراز برای کارشناس دانش اوست.

حجت الاسلام علی توکلی افزود: ضعف اطلاعاتی یک آفت و آسیب جدی است و یک کارشناس باید با جدیدترین اطلاعات و دانش در حوزه خود آشنا باشد تا در صورت در خواست کارشناسی بهترین، جامع ترین وعلمی ترین نظر کارشناسی را ارائه کند.

وی توجه به سوگند و رعایت موازین آن را یادآور شد و بیان داشت: هرگز در طول دوران کارشناسی توجه به سوگند را فراموش نکنید که اگر بر خلاف آن عمل نمائید دچار بی برکتی عمر وزندگی شده واعتبار و آبروی خود را از دست رفته خواهید دید.

رئیس کل دادگستری استان کرمان وسوسه شیطان و زیاده خواهی های دنیوی را از دیگر آفات این مسئولیت ذکر کرد و اظهار داشت: ورود به عرصه کارشناسی همراه با خطرات آسیب ها و وسوسه های زیادی است که باید با دقت از آنها گذشت و ایمن عبور کرد.

وی رعایت دقت در امر کارشناسی را خواستار شد و گفت: همواره سعی کنید با علم روز و مشورت با افراد مجرب به نظر علمی و صحیح برسید و بازوی قضات در تحقق عدالت در محاکم باشید.

حجت الاسلام توکلی تصریح کرد: نظر کارشناسی خوب هم توسط محاکم پذیرفته می شود وهم کمتر توسط هیئت نقض می شود.

جایگاه پیشگیری از وقوع جرم در سیاست جنائی کشور تبین شود

دادستان عمومی و انقلاب کرمان در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه گفت: برای بهره گیری از رسانه های گروهی در ترویج فرهنگ پیشگیری از جرم در جامعه باید جایگاه پیشگیری از جرم در سیاست جنائی کشور تبیین شود.

یدالله موحد گفت ادامه داد: قدم اول در پپیشگیری، فرهنگ سازی است که تحقق آن در گرو اهتمام وسایل ارتباطی جمعی خصوصا رسانه های تصویری است.

این مسئول قضایی افزود: باید در جامع پیشگیری از جرم و انحرافات اجتماعی و بزهکاری به عنوان یک باور ایجاد شود.

وی به چالش کشیدن زمینه و بسته های جرم زا و ناهنجاریهای اجتماعی توسط وسایل ارتباط جمعی را در پیشگیری ار وقوع جرم و کاهش بزهکاری و آسیب های اجتماعی موثر دانست و اظهار داشت: انتظار می رود رسانه های گروهی با شناسایی دقیق ابعاد موثر در وقوع مشکلات و ناهنجاریهای اجتماعی برای رفع و پیشگیری ازآنها گامهای اساسی برداشته و از این طریق توجه مردم و مسئولان ذیربط را نسبت به آن جلب کنند.

وی گفت: با پیشرفتهای علمی و فناوری های جدید، جرائمی به علت عدم آگاهی یا کم آگاهی در جامعه شکل می گیرد که تجربه ثابت کرده با افزایش آگاهی در میان مردم نسبت به دستاوردهای جدید، موفقیت مجرمان به میزان زیادی کاهش خواهد یافت.

دادستان کرمان تصریح کرد: رسانه ها نقش موثری در تقویت یا تضعیف ناهنجاری های اجتماعی موجود در جامعه دارند و بدون تردید حاکمیت ارزشهای دینی و باورهای مثبت اجتماعی تاثیر مستقیم و بسزایی در پیشگیری های اجتماعی دارد.

موحد تحکیم بنیانهای خانواده و کنترل خانواده بر اعضا را یکی از بهترین روش های پیشگیری دانست و افزود: با حاکمیت ارزشهای دینی و باورهای اعتقادی در جامعه می توان در جهت تقویت بنیانها خانواده گام برداشت.

وی ادامه داد: با بررسی میدانی از افراد مجرم ، بزه کار و بزه دیده در می یابیم بسیاری از این افراد از خانوادهای آسیب دیده بوده اند.

دین، اخلاق، امید و آگاهی محور برنامه های رسانه ملی

مدیر کل صدا وسیما مرکز کرمان در نشست هم اندیشی رئیس کل دادگستری استان کرمان با اصحاب رسانه گفت: بر اساس منویات مقام معظم رهبری محور برنامه های رسانه ملی دین، اخلاق، امید و آگاهی بخشی است که از یک منظر عمومی خود مهم و اثر گزار در حوزه پیشگیری از وقوع جرم است.

حجت الاسلام سید جواد موسوی ابراز داشت: جامعه دین مدار، اخلاق محور، با نشاط و آگاه نسبت به آسیب های اجتماعی مصون تر است.

وی با اشاره به حضور صدا وسیما در بسیاری از مسائل عمومی و اجتماعی اظهار داشت: صدا و سیما حضور در مسائل عمومی و اجتماعی استان کرمان را در جهت اطلاع رسانی و فرهنگ سازی وظیفه خود می داند و از هرکس که بتواند در این زمینه کمک کند استمداد می طلبد.

حجت الاسلام موسوی با یاد آوری حاشیه نشینی در کرمان بیان داشت: مسئله حاشیه نشینی موضوعی بود که صدا و سیما به صورت کامل وارد شد و همراهی آن با دستگاه قضائی، شهرداری و تمامی دستگاه های متولی عامل توفیق دراین زمینه بود.

ترویج معنویت جرم را در جامعه به حداقل می‌ رساند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان در نشست هم ‌اندیشی نقش رسانه‌ها در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با حضور مسئولان دستگاه قضائی، مدیران خبرگزاری ‌ها و رسانه ملی اظهار داشت: گسترش و ترویج معنویت جرم را در جامعه به حداقل می ‌رساند و باید از طریق فضای ماه مبارک رمضان استفاده آن را به تمام فصول سال تعمیم داد.

وی بیان داشت: رویکرد امروز مستکبران آسیب رساندن به جوامع مسلمانان و به ویژه ملت ایران است و در مقابله با آسیب‌های اجتماعی باید همه نهادها و دستگاه‌ها تعامل لازم را داشته باشند.

سعیدی عنوان کرد: وظیفه رسانه‌ها امید دادن، تحکیم بنیان خانواده، امر به معروف و نهی از منکر است، لذا نقش آنها برای جریان‌ سازی از اهمیت ویژه‌ای برخودار است.

وی افزود: باید اولویت‌ حوزه‌ های جرم تبیین و از ظرفیت خبرگزاری ها در این زمینه استفاده شود، زیرا خبرگزاری ‌ها منابعی برای رسانه‌های مکتوب و یا پایگاه‌ های خبری به شمار می ‌روند.



سعیدی با بیان اینکه رسانه ‌ها نباید در شرایط فعلی سیاه ‌نمایی کنند، تاکید کرد: ضرورت ندارد هر چیزی را در عرصه عمومی مطرح کرد و مسائل باید در نشست‌های تخصصی مطرح و پیگیری شود.



وی تصریح کرد: حاشیه ‌نشینی یکی از آسیب‌های اجتماعی در جامعه است و باید دستگاه‌های مسئول در این زمینه وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند.

رسانه ها می توانند در شکل گیری رفتارهای فردی و اجتماعی موثر باشند

نماینده عالی قوه قضائیه استان کرمان در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه گفت: رسانه ها نقش مهم و اساسی در شکل دهی فکر، اخلاق و رفتارها در جامعه دارند و جنگ نرم نیز تمامی برنامه های خود را از همین طریق صورت می دهد.



حجت الاسلام علی توکلی تصریح کرد: نقش اطلاع رسانی رسانه ها در حوزه های مختلف و بستر مناسب آن در جهت آموزش و پرورش شهروندان استفاده ازآن را اجتناب ناپذیر می نماید.



رئیس کل دادگستری استان کرمان زندگی صنعتی و توسعه شهر نشینی و روان بودن استفاده از ابزارهای الکترونیکی را بستری برای رشد آسیب ها و جرائم و تخلفات دانست و افزود: در اسلام هیچگاه استفاده و بهره مندی از پیشرفتها ممنوع نشده اما در این راستا هدف که تربیت و هدایت انسانهاست نباید مغفول واقع شود.



وی افزود: پیشرفتهای علمی و تکنولوژیکی باید در جهت تربیت و هدایت انسانها استفاده شود والا زمینه ساز فساد و انحراف و آسیب خواهند بود.



حجت الاسلام توکلی بر ضرورت پیشگیری از وقوع جرم تاکید کرد و اظهار داشت: باید در جهت کاهش آثار منفی زندگی صنعتی گام برداشت تا هدف که تربیت و تعالی انسان است مخدوش نشود.



وی با اشاره نقش رسانه ها در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و اطلاع رسانی به موقع و جهت گیری صحیح بیان داشت: رسانه ها می توانند مردم را با آفات آسیبها و تهدید های زمینه ساز جرم آشنا کنند.



این مسئول قضائی تصریح کرد: خبرگزاریها و رسانه ملی از ظرفیت بسیار بالایی برخوردارند و با اهمیت و حساسیتی که دارند می توانند نقش بسزایی در پیشگیری وقوع جرم ایفا کنند.



رئیس کل دادگستری استان کرمان برنظم و انضباط اجتماعی و اداری تاکید و تصریح کرد: مادام که چهرها و مراکز اثر گذار، خود منظم نشوند نمی توانند انضباط را به جامعه منتقل نمایند.



