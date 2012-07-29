غنی سازی اوقات فراغت و دغدغه های ناتمام شهروندان همدانی

به گزارش خبرنگار مهر، هزینه های سرسام آور انواع و اقسام کلاس های تابستانی از یک سو و تبلیغات شبانه روزی آموزشگاه های مختلف از سوی دیگر و همچنین انتشار اخباری مبنی بر غیرمجاز بودن فعالیت برخی از این آموزشگاه ها، والدین و دانش آموزان را بر سر دو راهی تردید و دو دلی قرار داده که بالاخره برای گذران اوقات فراغت و استفاده بهینه از این فرصت طولانی سه ماه تعطیلات تابستانی چه کار باید کرد.

فصل تابستان، فرصت خوبی برای آموختن مهارت های مختلف است

شهروندان از دغدغه های خود در این زمینه می گویند و یکی از شهروندان که دارای دو فرزند دبستانی است، در این باره می گوید: فصل تابستان، فرصت خوبی برای آموختن مهارت های مختلف است.

منیره تابناک با بیان اینکه نوجوانان و جوانان در این ایام فارغ از آموزش های رسمی رایج می توانند مهارت های جدیدی را مرتبط با نیازهای خود و جامعه کسب کنند و یا به فعالیت در رشته های مورد علاقه خود در زمینه های ورزشی، هنری بپردازند، افزود: این خواسته ها زمانی محقق خواهد شدکه شرایط و امکانات موجود در جامعه برای این گونه فعالیت ها فراهم باشد.

یکی دیگر از شهروندان در این زمینه گفت: برای ثبت نام فرزندم در کلاس فوتبال با هدف غنی کردن اوقات فراغت متقبل هزینه بسیار سنگینی شدم اما به نتیجه کار چندان امیدوار نیستم.

کوثر امامی فر افزود: در قبال هزینه های بالایی که تحت عناوین مختلف و با هدف غنی کردن اوقات فراغت از خانواده ها گرفته می شود خدماتی بسیار جزئی و ابتدایی ارائه می شود.

برنامه های دستگاه های اجرایی بسیار و سردرگمی خانواده ها معضل است

یکی دیگر از شهروندان در این باره گفت: هر سال در زمینه غنی کردن اوقات فراغت از سوی دستگاه های اجرایی مرتبط برنامه های مختلفی اعلام می شود اما همچنان شاهد سرگردانی خانواده ها در این زمینه هستیم.

جواد خلیلی افزود: برای آنکه این سرگردانی ها به حداقل برسد، بهترین راهکار در این زمینه آن است که اطلاع رسانی لازم و به هنگام از سوی دستگاه های اجرایی مرتبط با اوقات فراغت انجام شود.

یکی از کارشناسان فرهنگی نیز گفت: مهم ترین مشکل در حال حاضر بر سر راه غنی سازی اوقات فراغت در فصل تابستان به ویژه در استان همدان تعداد فراوان دستگاه های اجرایی است.

وی با بیان اینکه این امر باعث پراکندگی کارها و موازی کاری می شود، گفت: اینکه هر دستگاه اجرایی تصمیم بگیرد در فصل تابستان میزان قابل توجهی از اعتبارات خود را برای غنی کردن اوقات فراغت هزینه کند و همان برنامه را دستگاه اجرایی دیگری هم اجرا کند، موجب بروز ناهماهنگی و اتلاف هزینه می شود.

اوقات فراغت تابستان باید به خوبی مدیریت شود

وی گفت: اگر از اوقات فراغت تابستان به خوبى استفاده شود، مى‌تواند به دورانى اثرگذار در زندگى بچه‌ها و حتى آینده‌شان تبدیل شود، ولى در بسیارى از مواقع چنین اتفاقى رخ نمى‌دهد.

به اعتقاد جامعه شناسان و روانشناسان، اوقات فراغت در جنبه‌های مختلف فردی، اجتماعی، فرهنگی، اقصادی و سیاسی با اهمیت و دارای کارکردهایی از جمله آزادی انتخاب و نوع فعالیت، اعتماد به نفس، خلاقیت و نوآوری، مشارکت اجتماعی، حفظ سنت‌ها و آداب و رسوم، تجدید قوای نیروی کار و افزایش بهره‌وری اقتصادی و تعلق سیاسی است.

تحقیقات اجتماعی نیز نشان می‌دهد که یکی از عوامل مهم بزهکاری در جوانان خالی بودن اوقات فراغت آنهاست و در این ایام است که زمینه‌های پذیرش فساد و اعتیاد و انجام جرایم شکل می‌گیرد.

کمال مطلوب اجتماعی در این مورد آن است که تمام وسایل مادی و معنوی و فضای سالم به منظور بهره‌جویی عمومی آماده شود و با حذف زمینه‌های فقر اقتصادی و فرهنگی و تربیتی انگیزه‌های سالم در میان طبقات مختلف جامعه پرورش یابد.

پرورش و شکوفایی استعدادها و خلاقیت‌ها از کارکردهای اوقات فراغت است

به اعتقاد روانشناسان، استراحت، تجدید قوا، تفریح و سرگرمی در رشد شخصیت و برقراری تعادل در شکل‌گیری هویت، کسب معلومات و ارتقا آگاهی‌ها و پرورش و شکوفایی استعدادها و خلاقیت‌ها بسیار مهم است که همگی از جمله کارکردهای اوقات فراغت به شمار می‌روند.

یکی دیگر از شهروندان همدان نیز معتقد است: اوقات فراغت پدیده ای است که از یک سو مناسب ترین بستر برای رشد و شکوفایی استعدادهای گوناگون و ابعاد مختلف وجود نوجوانان و جوانان به شمار می آید و از سویی دیگر زمینه ساز بسیاری از مشکلات اجتماعی و بزه کاریهای فردی و اجتماعی است.

احمد تکاور افزود: اگر با آگاهی و دانش با این موضوع روبه رو نشویم و برنامه ای سنجیده و منظم برای رویارویی با آن نداشته باشیم، دچار صدمات و ضررهای جبران ناپذیری خواهیم شد.

با این تفاسیر وقتی واقعیتها را با گفته ها می سنجیم، می بینیم که فاصله و شکاف زیادی بین اعلام برنامه ها و اجرای آنها وجود دارد که البته بهانه دستگاههای مربوطه همواره کمبود بودجه و اعتبار بوده است و نمی شود برای آن کاری صورت داد.

بر همگان روشن است که تعطیلات تابستان فرصتی است که در صورت بی توجهی به آن به تهدیدی برای خانواده هایی که از هیچ گونه امکانات حمایتی در جهت غنی سازی اوقات فراغت فرزندانشان برخوردار نیستند، تبدیل می شود.

ناگفته پیداست تلاش برای استفاده بهینه از فرصت هایی این چنین در بحث آموزش امتیازی ویژه است و والدین دانش آموزان بر ثبت نام فرزندان خود در کلاس های آموزشی بیش از سایر موارد اصرار دارند.

ثبت نام در آموزشگاه ها والدین را بر سر دو راهی تردید قرار می دهد

بر همین اساس است که در این زمان بحث ثبت نام در آموزشگاه های مختلف برای گذران اوقات فراغت نه چندان کوتاه تابستانی مطرح می شود اما این موضوع نیز این روزها به دغدغه اصلی والدین تبدیل می شود چراکه هزینه های سرسام آور انواع و اقسام کلاس های تابستانی از یک سو و تبلیغات شبانه روزی آموزشگاه های مختلف از سوی دیگر و اطمینان نداشتن از فعالیت مجاز یا غیرمجاز این آموزشگاه ها والدین و دانش آموزان را بر سر دو راهی تردید و دو دلی قرار می دهد.

آنچه مسلم است اینکه والدین در این وادی به این مهم فکر می کنند که بالاخره برای گذران اوقات فراغت و استفاده بهینه از این فرصت طولانی سه ماه تعطیلات تابستانی چه کار باید بکنند؟ و آیا ثبت نام در آموزشگاه ها درست است یا نه؟

فضاهای تفریحی همدان متناسب با نیازهای جمعیت مخاطب نیست

بررسی ها نشان می دهد، امکانات و فضاهای تفریحی، ورزشی متناسب با نیازهای جمعیت مخاطب نیست و از این رو، با کمبود شدید چنین فضاهایی در جامعه مواجه هستیم.

از طرفی علایق و خواسته های جوانان با محتوای برنامه هایی که در این قبیل مکانهای فرهنگی، ورزشی و تفریحی ارائه می شود، تا حدودی همخوانی ندارد.

از طرفی نارضایتی نوجوان و جوانان از برنامه های اوقات فراغت، گویای این امر است که مسئولان هنوز نتوانسته اند در این زمینه موفق باشند.

در حالی که هر ساله بودجه های کلانی برای غنی سازی اوقات فراغت در اختیار نهادهای مختلف قرار می گیرد اما به دلیل عدم هماهنگی سازمانها و نهادهای مربوطه، این اعتبارات هدر می رود و این روندی است که هر سال شاهد تکرار آن هستیم و این در حالی است که برنامه ریزی درست و منطقی باید یکی از برنامه های در اولویت و اساسی دولت باشد.