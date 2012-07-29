محسن ولیئی شامگاه شنبه در حاشیه همایش توجیهی مددکاران کمیته امداد امام خمینی استان مرکزی در اراک گفت: طرح نظام سلامت خانواده ویژه مددجویان امداد در استان مرکزی در سه سطح اجرا می شود و در پایان کل مددجویان را شامل می شود.

وی در پاسخ به این سوال که چگونه جمعیت بیش از 100 هزار نفری مددجویان امداد در این طرح قرار می گیرند گفت: مددجویان در سه سطح مستمری بگیران دائمی، غیر دائمی و موردی تقسیم شده و در ابتدا خدمات به مستمری بگیران دائمی است ارائه می شود و رده های دیگر به مرور در برگرفته شده و تا پایان سال همه مدجویان در این طرح قرار می گیرند.

ولیئی مزیت این طرح را به روز کردن نیازها و پاسخ به آنها دانست و گفت: استان مرکزی همگام با امداد کشور توانست سال گذشته 20 هزار نفر را از چرخه مددجویی بیرون آورد و زمینه های اشتغال و خودکفایی آنان را ایجاد کند.

وی سهم مددجویان استان مرکزی از کل مددجویان کشور را 2 درصد از کل دانست و گفت:در تلاش هستیم که آمار مددجویان بیش از این نشود و هر سال 10 درصد این مددجویان با خودکفا و شاغل شدن از گردونه وابستگی به امداد بیرون بیایند.

مدیر کل امداد استان مرکزی رشد برنامه های حمایتی در امداد استان را همگام با کشور دانست و گفت: ادارات امداد در استان و سایت اینترنتی کمیته امداد برای اجرای این طرح در استان آمادگی کامل دارند و مددجویان برای کسب اطلاعات می توانند به سایت امداد مراجعه کنند.