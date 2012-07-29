جذب متخصصان ایرانی در دانشگاههای کشور/ شناسایی 12000 متخصص

ارسلان قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تقاضای همکاری با متخصصان ایرانی خارج از کشور در اولویت وزارت علوم قرار دارد، ادامه داد: تعدادی از این متخصصان خواستار جذب در دانشگاههای داخل هستند که این روند در حال انجام است.

وی اعلام کرد که جذب این متخصصان در برخی دانشگاهها و پژوهشگاهها از جمله صنعتی امیرکبیر، تربیت مدرس، پژوهشگاه مواد و سایر دانشگاهها صورت می گیرد.

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل با اشاره به انتقال برخی از متخصصان در حال تحصیل به داخل کشور، اظهار داشت: با توجه به صندلیهای خالی که در داخل کشور وجود دارد با همکاری سازمان امور دانشجویان چارچوبی در حال تهیه است که به انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور شتاب بیشتری داده شود.

قربانی به چالشهای پیش روی این متخصصان اشاره کرد و گفت: یک سری چالشها از جمله برخی موارد قانونی و مشکلات شهریه ای پیش روی این دانشجویان و متخصصان وجود دارد که در حال تلاش برای کاهش شهریه این افراد هستیم.

وی خاطرنشان کرد که هر روز و هر هفته تعداد زیادی از متخصصان ایرانی خارج از کشور با وزارت علوم در ارتباط هستند و این ارتباط به دور از هر گونه چالشهای سیاسی ادامه دارد.

این مقام مسئول در وزارت علوم با یادآوری این موضوع که هم اکنون بیش از 12 هزار متخصص ایرانی خارج از کشور شناسایی شده اند، اظهار داشت: تعداد متخصصان ایرانی خارج از کشور قطعاً بیش از این تعداد است اما رقم اعلام شده در بانک اطلاعات وزارت علوم مشخص شده است.

قربانی درباره رشته های تحصیلی این متخصصان گفت: اکثر افرادی که با وزارت علوم در ارتباط هستند در رشته های فنی مهندسی، هوافضا، نانو، فناوری های نوین، مکانیک و عمران فعالیت می کنند.