افزایش 30 درصدی قیمت آرد برای جامعه عشایری

افشین صدر دادرس در گفتگو با مهر درخصوص تاثیر افزایش قیمت آرد در جامعه عشایری، اظهارداشت: عشایر پیش از افزایش قیمت آرد هرکیسه 40 کیلوگرمی آرد خبازی را به قیمت 18000 تومان درب کارخانه خریداری می کردند درحالی که هم اکنون همان کیسه های 40 کیلوگرمی آرد را باید 23500 تومان خریداری کنند.

وی با بیان اینکه البته هزینه حمل و نقل از درب کارخانه تا محل اسکان عشایر را باید به این رقم اضافه کنیم، گفت: میزان هزینه حمل ونقل در 22 استان عشایر نشین با توجه به نرخ حاملهای انرژی متفاوت است.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونیهای عشایری ایران با اشاره به اینکه قیمت هرکیسه آرد 40 کیلوگرمی برای عشایر بیش از 30 درصد افزایش یافته است، گفت: این درحالی است که قبل از افزایش نرخ آرد، هزینه جامعه عشایری با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها 36 برابر شده بود و با افزایش نرخ آرد این هزینه چندبرابردیگرافزایش یافته است.

وی عنوان کرد: از مسئولان انتظار داریم مشکلات جامعه عشایری کشوررا که نقش مهمی در تولیدات کشور دارند در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی برطرف کنند.

به گزارش مهر، قیمت هر کیلوگرم آرد با درجه سبوس 21 درصد 610 تومان، 18 درصد 590 تومان، 12 درصد 570 تومان و 15 درصد 585 تومان تعیین شده است.