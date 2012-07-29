نگرانی کانون هموفیلی ایران از حرکت عوام فریبانه غرب در تحریم دارویی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه خطاب به روسای فدراسیون جهانی هموفیلی و سازمان بهداشت جهانی هموفیلی آمده است: چنانچه مستحضرید کانون هموفیلی ایران موسسه ای غیر دولتی، خیریه و عضو ملی فدراسیون جهانی هموفیلی است. این موسسه نماینده قانونی و حامی بیماران هموفیلی ایران است که با سابقه فعالیتی بالغ بر 45 سال فارغ از هر گونه موضع گیری و فعالیت سیاسی و بر اساس منشور و اهداف عالیه اساسنامه خود در راستای حمایتهای درمانی، دارویی، اجتماعی ، آموزشی، حقوقی و پیشگیری از بیماران هموفیلی ایران فعالیت می نماید.

همانگونه که استحضار دارید بیماران هموفیلی و دیگر بیماران با مشکلات انعقادی به صورت اساسی نیازمند مصرف مستمر داروها و فرآورده های خونی وارداتی از آمریکا و کشورهای اروپایی هستند. بی تردید در صورت بروز هرگونه اختلال در تامین و خرید این داروهای ضروری و حیاتی عموم بیماران به صورت گسترده در معرض مخاطرات جدی از جمله معلولیت مواجه و یا در خطر مرگ قرار می گیرند.

متاسفانه تحریمهای گسترده کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا علیه دولت و ملت ایران علیرغم آنکه در اسناد رسمی این کشورها به صراحت اقلام دارویی از شمول تحریمها خارج گردیده است اما به دلیل آنکه این تحریمهای اقتصادی موجب اختلال جدی در تبادلات اقتصادی و بانکی گردیده است عملا امکان خرید و دسترسی بیماران به دارو دشوار گردیده است. این اقدام جان دهها هزار نفر از بیماران خاص به خصوص کودکان را مورد مخاطره جدی قرار داده است.

این حقایق تلخ نشان می دهد که عملا دارو نیز مشمول تحریم قرار گرفته و نفی این حقیقت تلخ توسط امریکا و اتحادیه اروپا، عوام فریبانه و جهت مقابله با فشار افکار عمومی جهان و سازمانهای مدافع حقوق انسانها است.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران به عنوان نماینده و مدافع حقوق انسانی و حافظ سلامتی بیماران هموفیلی به شدت نگرانی خود را از این اقدامات نادرست و غیر انسانی اتحادیه اروپا و آمریکا در خصوص اعمال تحریم و مسدود کردن راه تامین داروهای حیاتی و مورد نیاز بیماران اعلام نموده و ضمن محکوم نمودن این نوع اقدامات غیر انسانی از تمامی مراجع و سازمانهای بین المللی به خصوص سازمان بهداشت جهانی و فدراسیون جهانی هموفیلی درخواست دارد با انعکاس این نگرانیها در رابطه با به مخاطره افتادن جان انسانها برای انجام هر اقدامی در جهت گشایش راه تامین و خرید داروهای مذکور و نهایتا قرار گرفتن آنها در دسترس بیماران خاص و صعب العلاج تلاش نمایند.