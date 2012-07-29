به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی کاظم جلالی رئیس فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت و تعدادی از اعضای شورای مرکزی این فراکسیون در حال تنظیم لیست فهرست پیشنهادی این فراکسیون برای عضویت در کمیسیون ویژه تولید ملی و همچنین اعضای ناظر مجلس در شوراهای مختلف هستند.

امروز در خصوص اعضای ناظر مجلس در شوراهای مختلف رای گیری می‌شود و فراکسیون رهروان در حال تنظیم فهرست پیشنهادی خود برای عضویت در کمیسیون ویژه تولید ملی و همچنین ناظرین مجلس در شوراهای مختلف است.

بر این اساس فهرست پیشنهادی فراکسیون رهروان شامل دو عضو مجلس در هیات نظارت بر اندوخته اسکناس، 3 عضو در شورای سیاست‌های اصل 44، 2 نفر عضو در هیات واگذاری بنگاه‌های دولتی به غیردولتی، 2 نفر ناظر در شورای عالی اداری، 2 نفر ناظر در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما و اعضای کمیسیون ویژه تولید ملی است.

چندی پیش برخی از نمایندگان از تلاش دو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت و فراکسیون اصولگرایان برای توافق برسر اعضای ویژه کمیسیون ملی خبر داد بودند.