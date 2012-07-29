  1. سیاست
۸ مرداد ۱۳۹۱، ۹:۳۰

امروز در صحن مجلس/

فراکسیون رهروان برای انتخاب اعضای کمیسیون تولید ملی فهرست می‌دهد

فراکسیون رهروان برای انتخاب اعضای کمیسیون تولید ملی فهرست می‌دهد

فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی در حال تنظیم فهرست پیشنهادی خود برای تعیین اعضای ناظر مجلس در شوراهای مختلف و کمیسیون ویژه تولید ملی است تا این لیست را پیش از رای گیری در این باره در صحن علنی مجلس توزیع کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی کاظم جلالی رئیس فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت و تعدادی از اعضای شورای مرکزی این فراکسیون در حال تنظیم لیست فهرست پیشنهادی این فراکسیون برای عضویت در کمیسیون ویژه تولید ملی و همچنین اعضای ناظر مجلس در شوراهای مختلف هستند.

امروز در خصوص اعضای ناظر مجلس در شوراهای مختلف رای گیری می‌شود و فراکسیون رهروان در حال تنظیم فهرست پیشنهادی خود برای عضویت در کمیسیون ویژه تولید ملی و همچنین ناظرین مجلس در شوراهای مختلف است.

بر این اساس فهرست پیشنهادی فراکسیون رهروان شامل دو عضو مجلس در هیات نظارت بر اندوخته اسکناس، 3 عضو در شورای سیاست‌های اصل 44، 2 نفر عضو در هیات واگذاری بنگاه‌های دولتی به غیردولتی، 2 نفر ناظر در شورای عالی اداری، 2 نفر ناظر در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما و اعضای کمیسیون ویژه تولید ملی است.

چندی پیش برخی از نمایندگان از تلاش دو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت و فراکسیون اصولگرایان برای توافق برسر اعضای ویژه کمیسیون ملی خبر داد بودند.

کد مطلب 1660391

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