واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه درخصوص تحولات اخیر در تاجیکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پی بروز درگیری های داخلی اخیر در استان بدخشان تاجیکستان که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از شهروندان این کشور شد، ضمن ابراز تاسف از این حادثه، اظهار داشت:

امیدواریم حوادث اخیر در استان بدخشان تاجیکستان در اسرع وقت و با کمترین خسارت جانی و مالی خاتمه یافته و امنیت و آرامش تداوم یابد.

اضافه می شود، هفته گذشته مدیر اداره امنیت استان بدخشان تاجیکستان بدست افراد ناشناس کشته شد. بدنبال این حادثه، نیروهای دولتی این کشور برای مقابله و سرکوب مهاجمین مسلح با آنان درگیر شدند که این اقدام منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از نیروهای طرفین و ادامه درگیری ها شده است.

