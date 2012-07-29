"مایکل فلپس" چهارم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فلپس شب گذشته در ماده 400 متر مختلط در رده چهارم ایستاد. "لوچه" با زمان 4 دقیقه و 5 ثانیه و 18 صدم ثانیه بالاتر از "تیاگو"ی برزیلی و "کوسوکه هاگینو" از ژاپن قرار گرفت.

کسب این نتیجه برای فلپس که 16 مدال المپیک در کارنامه دارد، شوک بزرگی محسوب می‌شد. این شناگر به کسب سه مدال دیگر نیاز دارد تا رکورد 18 مدال المپیک "لاریسا لاتینیا" را بشکند.

فلپس پس از پایان رقابت در این ماده به خبرنگاران گفت: مسابقه بدی بود. در 200 متر نخست احساس خوبی داشتم اما نتوانستم 100 متر آخر را خوب بروم.

"مایکل فلپس" 6 رقابت در 6 ماده دیگر را پیش رو دارد.

در 400 متر آزاد "سان" از چین موفق شد نخستین مدال تاریخ چین در این ماده را از آن خود کند. این شناگر در این ماده با "پارک تائه - هوآن" از کره جنوبی رقابت می‌کرد و در نهایت با زمان 3 دقیقه و 40 ثانیه و 14 صدم ثانیه به مدال طلا رسید. پارک نقره گرفت و "پیتر واندرکای" از آمریکا به مدال برنز رسید.

در 400 متر مختلط زنان، "یه"، شناگر 16 ساله چینی، ضمن شکستن رکورد جهان با زمان 4 دقیقه و 28 ثانیه و 43 صدم ثانیه و یک ثانیه بالاتر از رکورد "استفانی رایس" استرالیایی به مدال طلا رسید، "بیسل" مدال نقره گرفت و "لی ژوانژو" از چین به مدال برنز رسید. در این رقابت "استفانی رایس" ششم شد.

شناگر استرالیایی گفت: در این شرایط فکر می‌کنم آماده نیستم. ناراحتم. نمی‌توانم آن را انکار کنم. باید بگویم خوب شنا نکردم.