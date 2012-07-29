عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

اروپا و روسیه
-رئیس جمهوری روسیه خواستار مشارکت ژاپن در طرح های صنعتی کشورش شد.
-رئیس جمهوری فرانسه خواستار تغییر موضع چین و روسیه در قبال سوریه شد.
آمریکا
-سقوط یک فروند هواپیمای شخصی در برزیل 8 کشته برجا گذاشت.
-نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا وارد سرزمین های اشغالی شد.
خاورمیانه
-یمنی ها برای آزادی زندانیان سیاسی دست به تظاهرات زدند.
-غالب قندیل عضو شورای ملی اطلاع رسانی لبنان با حضور در محل سفارت، با غضنفر رکن آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان ملاقات و درباره تحولات منطقه گفتگو کرد.
-همزمان با کامل شدن آرایش نظامی نیروهای ارتش دولتی سوریه در ورودیهای شهر حلب و افزایش احتمال عملیات گسترده این ارتش برای باز پسگیری مناطق تحت کنترل مخالفان در این شهر، تلاشهای بین المللی برای جلوگیری از درگیریهای خونبار دیگری در سوریه شدت گرفته است.
-خبرگزاری رویترز گزارش داده است که ترکیه به همراه عربستان سعودی و قطر پایگاهی سری در نزدیکی مرز با سوریه پایهگذاری کرده که کمک های نظامی به شورشیان سوری ارائه میدهد.
-تظاهرات علیه رژیم آل سعود در عربستان همچنان ادامه دارد.
-مراکشی ها در اعتراض به اوضاع سیاسی اجتماعی کشورشان راهی خیابانها شدند.
آسیا
-زمین لرزه 6.1 ریشتری منطقه مرزی میان هند و میانمار را لرزاند.
-در پی جاری شدن سیل و گرداب در کره شمالی 88 نفر کشته و 60 هزار نفر آواره شدند.
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