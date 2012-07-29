برگزاری مسابقات قهرمانی تکواندو در شهرری/ برترینها معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات عصر شنبه در چهار گروه سنی خردسالان، نونهالان، نوجوانان و جوانان در دو گروه کمربند سبز- آبی و قرمز- مشکی با قضاوت نوزده داور از شهرری و تهران انجام شد.

رئیس هیئت تکواندو شهرستان ری در زمینه برگزاری مسابقات در حاشیه این پیکارها گفت: هیئت تکواندو شهرری در کنار کلاسهای آموزشی که زیر نظر مربیان مجرب و دلسوز برگزار می شود، برای ایجاد انگیزه بیشتر در ورزشکاران و با حمایتهای اداره ورزش و جوانان شهرستان ری اقدام به برگزاری مسابقاتی در مناسبتهای مختلف و انتخاب نفرات مستعد می کند، تا نفرات شناخته شده بیشتر تحت نظارت و آموزش قرار گیرند و مسیر پیشرفت را سریع تر پشت سر بگذارند.

برخی مربیان فرصتها را از شاگردان خود می گیرند

غلامرضا عزیزی افزود: در هر دوره از مسابقاتی که برگزار می کنیم، چهره های جدیدتری را شاهد هستیم که خود را مطرح می کنند، البته جای گلایه هم دارد که بعضی از مربیان از فرصتهای فراهم شده بخوبی استفاده نمی کنند و شاگردانشان را در مسابقات شرکت نمی دهند فرصت را از شاگردان خود در مرحله نخست می گیرند و در مرحله بعد بایستی اداره ورزش و جوانان شهرستان ری با این گونه مربیان برخورد قانونی کند تا دلایل عدم حضور شاگردانشان را توضیح دهند.

معرفی برترینهای تکواندو

گفتنی است در این مسابقات که در اوزان مختلف برگزار شد، در گروه سنی خردسالان و کمربند سبز- آبی نتایج زیر به دست آمد:

در وزن اول، رضا بهشتی، یحیی سلیمانی، سینا بابایی و یونس باجلان ، در وزن دوم مهدی هاتفی، امیر رضا مددی، محمد حسن خالقی و ابوالفضل عبدالملکی و در وزن سوم علی شورایی، سید علی حسینی، حسن قاسم و محمد محمدی صاحب عناوین برتر شند.

همچنین در وزن چهارم دانیال جمالی، علی اصلان، محمد حسین کریمی و امیررضا فرج خدا، در وزن پنجم نیما رجب زاده، سد علیرضا موسوی، مهدی خاوری و سپهر قلی زاده، در وزن ششم حسام فلاح نژاد، عرفان بهرامی، امیر حسین رستمی و مرتضی محمدی و در وزن هفتم ابوالفضل شفیعی، پارسا دستوان وعلی محمودی صاحب رتبه شدند.

در وزن هشتم نیز محمد مهدی عرب، مهدی نقدی، مجید امین و در وزن نهم سید کیاوش هذاویان، سعید رحیمی و محمد امین اخوان حائزعناوین برتر دشند.

در گروه سنی نونهالان کمربند سبز-آبی نیز امیر محمد رضایی، محمد حسین رحمانی، مهدی کسرایی، دانیال بهرامی، محمد رضا محسنی، حسین غفاری در اوزان مختلف بر حریفان خود چیره و به قهرمانی رسیدند.

در گروه سنی خردسالان کمربند قرمز-مشکی فرزاد تاجیک، حسین مقدم، نیما کشاورز، محمد حسین محتشمی پور، محمد حافضیان زاده و محمد مهدی محمد خانی در اوزان خود تا پیروزی بر حریفانشان بر سکوی تخت ایستادند.

در گروه سنی نونهالان و کمر بند قرمز-مشکی محمد مهدی گودرزی، سید علی امیر حسینی، محمد رضا پنجعلی، سید پیمان علوی، علیرضا ملک زاده، علی دلاوری، حسن خلیلی و علی کوهساری به مقام رسیدند.

در گروه سنی نوجوانان کمربند سبز-آبی امیر حسین سخایی، علی اعتقادی، امین صادقی، دانیال هذاویان، سجاد بلوکی، مهدی سعادتی، میلاد حکیمی و امیر حسین یزدانی با شایستگی به قهرمانی رسیدند.

در گروه سنی نوجوانان و کمربند قرمز-مشکی امیر رضا باخدا، محسن پاشاپور، میلاد فیروز آبادی، مهدی میرزایی مقدم، مهدی عبدی، حامد فلاح نژاد و محمد فتحی صاحب گردن آویز مدال طلا شدند.

در گروه سنی جوانان کمربند سبز-آبی محمد حسن، رسول دهقان زاده، مهدی کلانتری، محمد رضا حق بده، ابو طالب حسینی، امید گرمرودی، پدرام عاشوری و رضا احمدی با شایستگی به مقام نخست دست یافتند.