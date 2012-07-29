ضیافت افطار اهالی فرهنگ و سیاست به میزبانی مجله پنجره

به گزارش خبرنگار مهر، هفتهنامه پنجره که با مدیرمسئولی علیرضا زاکانی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از سال 88 منتشر میشود، شب گذشته میزبان ضیافت افطار تنی چند از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فعالان جبهه اصولگرایی و عدهای از اهالی فرهنگ، هنر و رسانه بود.
در این ضیافت افطار که در دبیرستان البرز برپا شد، حجتالاسلام محمدحسن ابوترابی (نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی)، عباس سلیمی نمین، پرویز سروری، حسین فدایی، عبدالحسین روحالامینی و ... از اهالی سیاست، مسعود دهنمکی (کارگردان اخراجیها)، دکتر رضا پورحسین (مدیر شبکه مستند سیما)، کامران نجفزاده و محمد دلاوری (از مجریان تلویزیون)، محمدرضا عباسیان (دبیر جشنواره فیلم فجر)، هادی مقدمدوست و ... از چهرههای سینما و تلویزیون، حمید داوودآبادی فراهانی (نویسنده و پژوهشگر دفاع مقدس)، جواد محقق (شاعر و دبیر جایزه گام اول)، محمدرضا زائری (نویسنده و مدیرمسئول ماهنامه خیمه)، یعقوب توکلی (نویسنده و پژوهشگر) و ... حضور داشتند.
همچنین جمعی از فعالان رسانه از جمله مدیران و خبرنگاران خبرگزاریها و روزنامههای کثیرالانتشار کشور در این ضیافت حاضر بودند.
علیرضا زاکانی، مدیرمسئول هفتهنامه پنجره در سخنان کوتاهی، ضیافت شب گذشته را مهمانی افرادی توصیف کرد که به گفتمان اصولگرایی معتقدند.
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