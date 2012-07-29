پرداخت 7 میلیارد ریال تسهیلات خوداشتغالی به زندانیان آزاد شده در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا فراست طلب در این باره اظهارداشت: در سال گذشته مبلغی بالغ بر هفت میلیارد ریال به زندانیان آزاد شده تحت پوشش مرکز مراقبت بعد از خروج تسهیلات خود اشتغالی پرداخت شد.

وی افزود: فرایند اصلاح و تربیت زندانیان با هدف پیشگیری از تکرار جرم تا پس از آزادی ادامه داشته و بواسطه حمایتهای مادی و معنوی، زمینه بازگشت آنان به زندگی سالم فراهم می شود.



مدیرکل زندانهای قزوین به خدمات مرکز مراقبت بعد از خروج اشاره کرد و گفت: مراکز مراقبت بعد از خروج رسالت مهمی در راستای حمایت از زندانیان آزاد شده و خانواده‌های آنان عهده‌ دار هستند و حداکثر تلاش خود را برای کاهش جمعیت کیفری زندانها به عمل می آورند.

وی عنوان کرد: معمولا زندانی پس از آزادی به علت نوع نگرش موجود در جامعه به آسانی در میان گروه های اجتماعی و کاری پذیرفته نمی شود و صاحبان مشاغل حاضر به جذب این افراد نیستند این سوء پیشینه از موانع مهم عدم اشتغال مجدد زندانیان و عامل سر خوردگی و نیز تمایل مجدد آنان به ارتکاب جرم خواهد بود.

فراست طلب تصریح کرد: زندانیان پس از آزادی نیازمند پشتیبانی و حمایت های سازمان یافته ای در مراکز مراقبت بعد از خروج هستند تا دوباره به سمت تکرار جرم وعود مجدد به زندان سوق نیابند.

مدیرکل زندانهای قزوین یادآورشد: اعطای تسهیلات بانکی برای اشتغال زایی این دسته از افراد آسیب دیده، از اهمیت خاصی برخوردار است به همین دلیل لازم است طرح هایی اجرا شوند که بر اساس آن مجرمین با تغییر رفتار، به نیروی تولید گر و خلاق تبدیل شوند.

وی افزود: در سال گذشته با شناسایی و معرفی افراد واجد شرایط به بانک طرف قرار داد و دریافت وام خوداشتغالی، زمینه ایجاد کار و درآمد سالم را برای 71 نفر فراهم شده است.



فراست طلب گفت: با جذب و تخصیص اعتبار صد درصدی سال گذشته، فرصت های شغلی در مشاغل دامداری سنتی، جوشکاری، فروش پوشاک، آرایشگری، چوب بری، خدمات کامپیوتری، زنبور داری و خرید تاکسی مهیا شده است.

وی در پایان ایجاد زمینه لازم برای اشتغال و حرفه آموزی، مددکاری اجتماعی، بهداشت و درمان، مشاوره و روان درمانی و اعطای تسهیلات حمایتی به زندانیان آزاد شده را دیگر وظایف مرکز مراقبت بعدازخروج برشمرد.