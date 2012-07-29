ارکستر موسیقی ملی ایران به یاد "شب دهم" نواخت

به گزارش خبرنگار مهر، ارکستر موسیقی ملی ایران شب گذشته موسیقی شب دهم از ساخته‌های فردین خلعتبری را به رهبری آرش گوران اجرا کرد.



در این اجرا ارکستر موسیقی ملی ایران برای اولین بار با رهبر مهمان به روی سن آمد و با حضور علیرضا قربانی بخش اول کنسرت شب دهم را با عنوان قرار عشق اجرا کرد.



یکی از نکات قابل توجه در این اجرا همراهی تصویر با موسیقی بود به گونه‌ای که در حین اجرای موسیقی بخش‌هایی از سریال شب دهم نیز پخش و گاهی نیز دیالوگ‌هایی از این سریال نیز به گوش مخاطب می‌رسید که این امر شنیدن موسیقی فیلم را که شاید در ایران مخاطب چندانی ندارد، آسان کرده بود.



البته پخش طولانی مدت برخی قسمتهایی که با دیالوگ همراه بود برای لحظاتی مخاطب را از حال و هوای کنسرت دور می کرد که این امر نیز نشات گرفته از جایگاه بیشتر فیلم و سریال نسبت به موسیقی در میان مردم عام است.



ارکستر ملی در حالی موسیقی این سریال را می نواخت که علیرضا قربانی در جایگاه خواننده تنها به اجرای دو تصنیف در بخش اول پرداخت.



ارکستر با استراحتی کوتاه برای اجرای بخش دوم این رپرتوار که عنوان انجام عشق را داشت به صحنه بازگشت و دیگر موسیقی های این مجموعه را نواخت.



پخش تصاویری از صحنه های آخر سریال که با تعزیه‌خوانی همراه بود و همراهی نوحه خوانی بازیگران سریال و سازهای ارکستر از بخش های قابل توجه این اجرا بود.



آخرین شب اجرای ارکستر ملی شب گذشته با نواختن موسیقی تیتراژ شب دهم به پایان رسید . این اجرا در رزوهای پنجم و ششم مرداد نیز در مرکز همایش‌های برج میلاد تکرار شد.



حاشیه‌های این اجرا:



* _ سالن همایش‌های برج میلاد شب گذشته مملو از جمعیت بود و برخلاف کنسرت‌های گذشته هیچ صندلی خالی در آن به چشم نمی‌خورد.



* _ محمدعلی رامین؛‌معاونت مطبوعاتی سابق نیز در این کنسرت دیده شد.

* _ بهنوش بختیاری،‌ پرویز پورحسینی،‌ سروش صحت، حسین یاری و چند نفر دیگر از عوامل سریال شب دهم در سالن حضور داشتند.