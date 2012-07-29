683 مرکز بهزیستی ایلام به بخش خصوصی واگذار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق رستمی افزود: این مراکز در اجرای اصل ۴۴قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار و با نظارت این اداره کل فعالیت دارند .

وی ادامه داد: از این تعداد ۱۲۳مرکز در حوزه پیشگیری، ۴۹۸ مرکز در حوزه اجتماعی و ۶۳مرکز نیز در حوزه توانبخشی بوده که در مناطق مختلف استان فعالیت دارند .

وی اضافه کرد: با واگذاری این مراکز به بخش خصوصی زمینه اشتغال هزار و ۵۰۰نفر در مناطق مختلف استان ایجاد شده است .

رستمی گفت: هم اینک ۱۰هزار و ۲۵۰معلول در استان شناسایی و زیر پوشش خدمات حمایتی مستمر و غیر مستمر قرار دارند .

وی بیان کرد: با توجه به مشکلات جسمی این افراد از این تعداد بیش از ۹هزار نفر زیر پوشش بیمه مکمل قرار گرفته اند .

نخستین نشست هم اندیشی رفع موانع و مشکلات بانکی و مالیاتی بخش صنعت استان ایلام برگزار شد



نخستین نشست هم اندیشی و هم فکری صنعتگران، تولیدکنندگان و شاغلان در شهرک ها و نواحی صنعتی با بانک ملی و اداره کل امور مالیاتی استان ایلام در شهرک صنعتی این شهر برگزار شد.

مشاور استاندار ایلام در بخش صنعت گفت: امسال با توجه به نامگذاری آن از سوی مقام معظم رهبری به نام سال " حمایت از تولید ملی کار و سرمایه ایرانی " و مشکلاتی که دشمنان اسلام و مسلمین از طریق تحریم ها برای کشور بوجود آورده اند، نگاه ویژه ای به بخش صنعت و تولید داخلی وجود دارد .

جمال فرامرزی افزود: به همین منظور کارگروه ها و نشست های هم اندیشی وهم فکری صنعتگران ، تولیدکنندگان و شاغلان در شهرک ها و نواحی صنعتی با مدیران دستگاههای اجرایی برای رفع موانع و مشکلات داخلی و خارجی و مقابله با تحریم ها تدوین شده که به صورت مستمر و ماهیانه برگزار می شود .

وی ادامه داد: هدف از برگزاری این نشست ها رفع موانع و مشکلات پیش روی صنعت و واحدهای تولیدی با همفکری و همراهی مدیران دستگاه های اجرایی است و نگاه حاکم بر این جلسات نگاه تعاملی برای استفاده بهینه از ظرفیت ها و پتانسیلهای موجود است.

مشاور بخش صنعت و معدن استاندار ایلام اظهار داشت: بخش صنعت و معدن به تنهایی قادر به رفع مشکلات نیست و نیاز مند تعامل، هم فکری و همکاری، مدیران ، کارشناسان دستگاه های اجرایی و نخبگان است.

۱۰۰درصد زنان سرپرست خانوار روستایی و عشایری بیمه شدند



معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی ایلام گفت: ۱۰۰درصد زنان سرپرست خانوار زیر پوشش این اداره کل در مناطق روستایی و عشایری زیر پوشش بیمه قرار گرفته اند .

نسرین شهبازی افزود: این زنان به تعداد ۸۷۰ نفر در قالب بیمه روستاییان و عشایری با حمایت این اداره کل بیمه شده اند .

وی ادامه داد: این افراد شامل زنان سرپرست خانوار زیر پوشش ساکن در مناطق روستایی و عشایری استان هستند.

وی با بیان اینکه طرح بیمه اجتماعی زنان روستایی و عشایری سال ۸۸ آغاز شده، افزود: در این طرح از طریق بهزیستی زنان سرپرست خانوار واجد شرایط به دهیاری ها معرفی و اطلاعات آنها وارد سایت صندوق بیمه روستایی و عشایری شده و حق بیمه آنها به صورت متمرکز از طریق بهزیستی کشور واریز می شود .

شهبازی ادامه داد: بیمه تامین اجتماعی زنان مناطق شهری نیز از سال گذشته آغاز که بخشی از آن از طریق دولت و محل قانون هدفمندی یارانه ها و بخش دیگر آن از محل اعتبارهای بهزیستی استان ها تامین خواهد شد .

وی گفت: زنانی که مشمول بیمه تامین اجتماعی می شوند باید دارای حداقل سن ۱۸ سال و حداکثر ۵۰ سال بوده و همچنین به عنوان سرپرست خانوار مددجوی زیر پوشش بهزیستی نیز باشند.

معاون اجتماعی بهزیستی ایلام اضافه کرد: تاکنون ۴۹۰نفر از زنان سرپرست خانوار مناطق شهری استان زیر پوشش این بیمه قرار گرفته اند .



قیمت مرغ در استان ایلام کیلویی 52 هزار ریال عرضه می شود



استاندار ایلام از عرضه مرغ به ازای هر کیلو 52 هزار ریال در استان خبر داد .

مجتبی اعلایی در نشست تنظیم بازار استان با اعلام این خبر افزود: چنانچه در قیمت مرغ تغییری صورت گیرد، متناسب با آن تصمیم های لازم اتخاذ خواهد شد .

وی ادامه داد: مدیریت استان با نظارت کامل و بررسی های تخصصی تدابیر لازم را برای تنظیم درست و اصولی بازار اندیشیده است و باید سعی کنیم در این زمینه با همکاری دستگاه های متولی و مرتبط، زمینه آرامش و راحتی مردم را فراهم کنیم.

استاندار ایلام بر تثبیت و تعیین متعادل قیمت ها در بازار تأکید کرد و گفت: بایستی فضای بازاری استان به گونه ای تنظیم، نظارت و بررسی شود که مردم با آرامش بتوانند اجناس مورد نیاز خود را به راحتی و در قیمت های معقول خریداری کنند.

اعلایی با بیان اینکه ضرورت تشکیل کمیته ای با حضور جهاد کشاورزی، صنعت و معدن، اتحادیه مرغداران و نماینده استانداری ارزشمند به نظر می رسد، تصریح کرد: تشکیل این کمیته نقش بسزایی در تقویت، تعهد و مسئولیت پذیری اتحادیه مرغداران خواهد داشت.



هنرمند ایلامی برگزیده جشنواره آخرین منجی شد

در این جشنواره 'کاظم فیض الهی' از نویسندگان ایلامی، در بخش قطعه ادبی رتبه دوم را به خود اختصاص داد.

جشنواره آخرین منجی در سه بخش علمی، ادبی و رسانه های دیجیتال و سه بخش فیلم کوتاه، نماهنگ و ایده و طرح های نو برگزار شد.

این جشنواره با هدف حمایت از کارآفرینان فرهنگی در حوزه مهدویت، تشویق جوانان و نوجوانان نسبت به تولید آثار فرهنگی در حوزه مهدویت با مشارکت نهادهایی چون سازمان صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان ملی جوانان و سازمان تبلیغات اسلامی برپا شد .

پذیره نویسی برای ۴۰ کودک بی سرپرست در صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری بهزیستی



معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی ایلام ایلام گفت: پذیره نویسی برای ۴۰نفر از کودکان بی سرپرست زیر پوشش دفتر شبه خانواده در دومین صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری سازمان بهزیستی انجام گرفته است .

وی افزود: این اقدام با هدف تامین هزینه های بیمه مکمل درمان مددجویان صورت گرفته است .

وی ادامه داد: در این طرح برای هر کودک پنج میلیون ریال به صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری بانک گردشگری واریز شد .