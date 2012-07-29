به گزارش خبرنگار مهر، «آقای قاضی چه حکمی می‌دهید؟» اولین مجموعه داستانی است که از فرحناز علیزاده نویسنده و منتقد به چاپ می‌رسد. وی که بیشتر به نقد و بررسی آثار ادبی فعالیت دارد، پیش‌تر وسواس در نویسندگی را علت چاپ نشدن آثارش تا به امروز عنوان کرده است.

این کتاب شامل داستان‌های کوتاهی درباره موضوعات اجتماعی است و هر داستان نیز سوژه متفاوتی دارد. می‌توان دغدغه‌های زنانه و داستان‌هایی مربوط به مشکلات زنان در جامعه را هم در این مجموعه داستان مشاهده کرد. این کتاب 14 داستان از داستان‌های کوتاه این نویسنده را در بر خواهد گرفت.

در حال حاضر کتاب با اخذ مجوز چاپ از ارشاد بازگشته و نشر گل‌آذین تمام مراحل فنی پیش از چاپ آن را پشت سر گذاشته است. طراحی جلد این کتاب نیز انجام شده و قرار است با پایان یافتن ماه مبارک رمضان در 120 صفحه به چاپ برسد.