پایان روایت داود رشیدی و احترام برومند از میراث عشایر

علی لایق زاده کارگردان فیلم مستند "دست بافته های مادریم" ضمن بیان این مطلب در خصوص پایان فیلمبرداری حضور داود رشیدی و همسرش احترام سادات برومند در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در راستای حضور سایر بازیگران در این فیلم که روایت شادی، عشق و غم زنان عشایر در تار و پود گلیم، گبه و جاجیم است، حضور این زوج هنری در این فیلم مستند نیز به شکل متفاوتی شکل گرفت.

وی در ادامه افزود: حضور داود رشیدی و احترام سادات برومند در این مستند از این جهت با سایر بازیگران متفاوت است که این دو بازیگر با شخصیت اصلی فیلمنامه که یک زن از خطه عشایر و راوی خاطرات دست بافته های مادری اش است همراه می شود و بخشی از این میراث از زبان آنها بازگو می شود.

لایق زاده در ادامه صحبت های خود با اشاره به چگونگی حضور و بازی احترام سادات برومند گفت: در صحبت های ابتدایی که با داود رشیدی داشتم و خانم برومند از ماجرا مطلع شد و ابراز علاقه کرد که دوست دارد در این فیلم بازی کنم من هم با کمال میل پذیرفتم و اتفاقا حضور بسیار زیبا و پر رنگی داشتند.

کارگردان فیلم مستند تحسین شده "گاودانه" با اشاره به مراحل فیلمبرداری این فیلم مستند گفت: این فیلم مستند که هم اکنون مراحل پایانی تصویربرداری خود را می گذراند درباره زندگی عشایر و میراث فرهنگی و معنوی آنها در کل کشور است که متاسفانه رو به نابودی است.

لایق زاده در پاسخ به این سئوال که چرا میراث معنوی گلیم بافی را برای ساخت این مستند انتخاب کرده است گفت: بخشی از این میراث معنوی گلیم، گبه و جاجیم است که از گذشته دور تنها به عنوان صنایع دستی و یا وسیله ای تزئینی در بین عشایر به شمار نمی آمده است بلکه ذره ذره زندگی مردمان عشایر در تار و پود این دست بافته ها است.

وی در پایان با اشاره به پشتوانه های تحقیقاتی خود برای ساخت این مستند گفت: اگر به مناطق ییلاق وقشلاق عشایر مراجعه کنیم می بینیم که تا چهار سال پیش در یک منطقه عشایر نشین صد سیاه چادر بوده ولی متاسفانه هم اکنون تعدادانگشت شماری از این سیاه چادرها و مردمان عشایری را می بینیم که به دلیل مشکلات اقتصادی و تصمیمات نا آگاهانه برخی مسئولان مرتبط عشایر دچار فقر و تنگ دستی شده اند و نمی توانند احتیاج های زندگی خود و حتی علوفه برای دام ها را فراهم کنند.

این مستند ساز در ادامه افزود: نتیجه تحقیقات پیش از ساخت این مستند نشان داد که به دلیل فقر بسیار عشایر ناخواسته دام و زندگی خود می فروشند و در نهایت وارد جامعه شهرنشینی می شوند. از همین رو با نگاه تاریخی به میراث معنوی در زندگی عشایری ساخت این مستند را آغاز کرده ام .

لایق زاده در پایان افزود: در ضمن صحبت هایی با الناز شاکردوست انجام شده است که امیدواریم ایشان با احترامی که برای زنان عشایر ایران زمین داشته اند به این حرکت انسانی در جهت ماندگاری فرهنگ عشایری بپیوندند.

لازم ذکر است پیش از این عزت‌الله انتظامی مقابل دوربین این کارگردان جوان که فیلم تحسین شده "گاودانه" را در کارنامه دارد رفت و از خاطرات خود با عشایرنشینان ایران گفت و در ادامه افسانه بایگان، زهره حمیدی، یلدا قشقایی هر یک به نوبه خود در این فیلم مستند و داستانی بازی کردند و با پوشیدن لباس عشایر بخشی از میراث فراموش شده زندگی این قوم را به تصویر کشیدند.