به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رد ماده واحده لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی در انجمن پارکهای تحقیقاتی دانشگاهی که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود عضویت ایران در این انجمن را منتفی کردند.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات در توضیح این لایحه گفت: براساس ماده 1 این لایحه انجمن پارکهای تحقیقاتی دانشگاهی باید طبق مقررات ایالت آریزونای آمریکا و در این ایالت شکل گیرد و به دلیل مشکلاتی که برای رفت و آمد به این کشور وجود دارد خواستار حذف ماده واحده این لایحه و حذف مجوزعضویت ایران هستیم.
براساس ماده واحده این لایحه به دولت اجازه داده میشد در انجمن بینالمللی پارکهای علمی عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط و یا کمک، اقدام نماید.
مجلس با 194 رای موافق، 16 رای مخالف و 19 رای ممتنع از 224 نماینده حاضر در جلسه با حذف این ماده واحده موافقت کرد.
علاوه بر این در ادامه جلسه ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح عنوان "صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر" برطرف شد.
براساس ماده واحده این طرح بند "د" ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به شرح زیر اصلاح میشود:
الف- عنوان صندوق بیمه روستایی و عشایر در بند مذکور به عبارت "صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر" تغییر مییابد.
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