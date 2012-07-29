  1. حوزه و دانشگاه
۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۱۱

برگزاری آزمون 24 آذرماه؛

تقویم کنکورهای فراگیر دانشگاه پیام نور اعلام شد

تقویم کنکورهای فراگیر دانشگاه پیام نور اعلام شد

فرایند ثبت نام و آغاز کنکورهای فراگیر سال 91 دانشگاه پیام نور از مهرماه آغاز خواهد شد و این آزمونها آذرماه برگزار می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، نام نویسی در آزمون فراگیر مقاطع کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته بین روزهای 9 تا 16 مهرماه صورت می گیرد. همچنین فرایند نام نویسی در کنکور فراگیر کارشناسی ارشد این دانشگاه بین روزهای 12 تا 20 مهرماه انجام خواهد شد.

آزمون دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور در سال جاری 24 آذرماه برگزار می شود.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام مسئولان دانشگاه پیام نور هر سه آزمونی که در آذرماه برگزار خواهند شد، برای دو نوبت تحصیلی یعنی نیمسال دوم سال تحصیلی 92-91 و 93-92 دانشجو می پذیرند.

دانشجویانی که در بهمن ماه سال جاری دانش آموخته شده باشند، از نیمسال دوم تحصیلی 92-91 می توانند در هر کدام از این سه مقطع فراگیر پیام نور تحصیل خود را آغاز کنند، همچنین دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی و متقاضیانی که در سال تحصیلی جاری دانش آموز دوره پیش دانشگاهی هستند امکان شرکت در آزمون را دارند.

پس از شرکت و پذیرش در کنکور، سال تحصیلی این عده از متقاضیان و دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی که تیرماه سال آینده دانش آموخته می شوند، از مهرماه سال آینده آغاز خواهد شد.

متقاضیانی که مدرک پیش دانشگاهی خود را پیش از بهمن ماه سال جاری دریافت کرده باشند در نیمسال دوم تحصیلی 92-91 دانشجوی پیام نور می شوند.

کد مطلب 1660407

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