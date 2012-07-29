پرسپولیس بدون مدیر راهبردی برابر گهر/ میزبانی در بازی خارج از خانه!

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از فردا دوشنبه با برگزاری دو دیدار آغاز می‌شود که در یکی از این مسابقات پرسپولیس تهران به مصاف تیم تازه صعود کرده گهر دورود می‌رود.

نماینده استان لرستان در واقع میزبان این مسابقه است و به همین خاطر این بازی باید در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار می‌شد اما به خاطر تدابیر امنیتی دیدار این تیم با پرسپولیس به ورزشگاه آزادی منتقل شده است. با این تصمیم هواداران پرسپولیس که از همراهی تیم‌شان در دو بازی خانگی محروم هستند، می‌توانند در این مسابقه به اصطلاح خارج از خانه در ورزشگاه حاضر شوند!

پرسپولیس هفته گذشته در استادیوم آزادی برابر تیم جوان و گمنام فجرسپاسی شکست خورد تا علی پروین در قامت اولین و مهمترین منتقد "مانوئل ژوزه" بلند شود و با جمله "هزار بار گفتم مربی خارجی به درد نمی‌خورد" شمشیر را برای سرمربی پرسپولیس از رو ببندد. انتقاداتی که در نهایت موجب برکناری مدیر راهبردی پرسپولیس شد تا فعالیت پروین به ریاست کمیته فنی باشگاه خلاصه شود!

تغییراتی که ژوزه در بازی با فجر در ترکیب تیم پرسپولیس ایجاد کرد نشان داد که او هنوز در چند پست نسبت به بازی دادن بازیکنان قطعیت نرسیده است. به نظر می‌رسد این مربی در بازی مقابل گهر هم دو، سه تغییر در ترکیب تیم ایجاد کند تا بتواند با استفاده از موهبتی که "میزبانی" حریف برایش فراهم کرده است استفاده کند.

تیم گهر با هدایت مهدی تارتار از دو مسابقه گذشته خود هیچ امتیازی را به دست نیاورده است تا این تیم به همراه ذوب آهن و مس کرمان در انتهای جدول جای بگیرد. در صورتی که تارتار نتواند در سومین مسابقه خود امتیاز مناسبی کسب کند باید منتظر شایعات تغییر کادر فنی تیم گهر باشیم. این در حالی است که تارتار با تیم‌های راه آهن و داماش عملکرد خوبی برابر پرسپولیس داشته است و در آخرین مسابقه‌ای که برابر سرخپوشان قرار گرفت موفق شد با داماش این تیم را در ورزشگاه آزادی شکست بدهد.

صبای قم - ملوان انزلی

تیم فوتبال صبای قم همانند سال گذشته کارش را با پیروزی آغاز کرد؛ در حالی که هیچکس انتظار چنین عملکردی را از یحیی گل محمدی و شاگردانش نداشت. صبا در حال حاضر با شش امتیاز در صدر جدول قرار دارد. این تیم در دو بازی گذشته خود موفق شد برابر پیکان و ذوب آهن به پیروزی برسد تا کادر فنی این تیم حالا با اعتمادبه‌نفس بیشتری از حفظ جایگاه صدرنشینی صحبت کنند.

صبا در حالی فردا شب از ملوان میزبانی می‌کند که چند بازیکن اصلی این تیم از جمله محسن خلیلی، اسلامی، محمد آرم طبع، مجید حیدری و سعید لطفی را به خاطر مصدومیت در اختیار نخواهد داشت اما حضور بازیکن باانگیزه‌ای چون میلاد نوری که در دو مسابقه چهار گل به ثمر رسانده تا حدودی خیال گل محمدی را در فاز هجومی راحت کرده است.

در سوی دیگر میدان تیم ملوان قرار دارد که با چهار امتیاز در رده پنجم جدول قرار دارد. هرچند ملوان هفته گذشته در بازی خانگی برابر صنعت نفت متوقف شد اما این تیم به خصوص در خط میانی دارای بازیکنان باتجربه‌ای است که می‌توانند عصای دست فرهاد پورغلامی باشند.

- برنامه دیدارهای هفته سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

دوشنبه - 9/5/91

* صبای قم - ملوان بندرانزلی، ساعت 22، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

* گهر زاگرس دورود - پرسپولیس، ساعت 22:30، ورزشگاه آزادی تهران

سه شنبه - 10/5/91

* داماش گیلان - پیکان تهران، ساعت 22، ورزشگاه شهید عضدی رشت

* فجرسپاسی شیراز - صنعت نفت آبادان، ساعت 22، ورزشگاه شهید دستغیب شیراز

* نفت تهران - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 22، ورزشگاه دستگردی تهران

* فولاد خوزستان - سایپای البرز، ساعت 22، ورزشگاه تختی اهواز

* تراکتورسازی تبریز - مس کرمان، ساعت 22، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* سپاهان اصفهان - راه آهن، ساعت 22، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* استقلال - ذوب آهن اصفهان، ساعت 22:30، ورزشگاه آزادی تهران

جدول رده بندی لیگ برتر