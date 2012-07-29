مجهزترین اورژانس تخصصی کودکان کشور افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی پس از افتتاح اورژانس جدید بیمارستان کودکان مفید تهران، اظهار امیدواری کرد این اورژانس بتواند نیازهای تخصصی کودکان را در زمینه های درمانی آنان تامین کند.

وی افزود: بیمارستان مفید تنها پذیرای بیماران مرکز کشور نیست بلکه کودکان بسیاری از اقصی نقاط کشور به این بیمارستان مراجعه می کنند و این اورژانس می تواند در روند بهبودی آنان بسیار موثر باشد.

اورژانس کودکان بیمارستان مفید با دارا بودن 30 تخت ویژه به همراه تجهیزات کامل، اعم از مانیتور و سایر تجهیزات لازم برای تختهای تخصصی، اتاق عمل، اتاق ایزوله و اتاق احیا در زمینی به مساحت 800 متر زیربنا از محل اعتبارات استانی و ملی ساخته شده است.