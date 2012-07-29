به گزارش خبرنگار مهر، بسیاری از پزشکان معتقدند نازایی و ناباروری مطلق دیگر به معنای گذشته در جامعه وجود ندارد و روشهای متعددی برای درمان ناباروری توسط پژوهشگران و محققان به دست آمده است.

یکی از متداولترین این روشها، IVF است و تاکنون هزاران زوج از طریق توانسته اند به فضای زندگی خود شور و نشاط ببخشند و تنها در استان یزد که یکی از قطبهای درمان ناباروری است، تاکنون پنج هزار کودک به این روش پا به عرصه وجود گذاشته اند.

یزد در زمینه درمان بیماری های گوناگون متخصصانی بی نظیر و طبیبانی حاذق دارد و در برخی از بیماریها نیز به قطب درمان تبدیل شده است. از جمله این بیماریها درمان قلب و عروق و درمان ناباروری است که سالیانه مراجعان بسیاری را از سراسر دنیا مسافر این استان می کند.

مرکز تحقیقاتی و درمانی ناباروری یزد، نخستین مرکزی است که در زمینه درمان نازایی در سطح کشور در سال 1368 در یزد به همت جمعی از متخصصان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی و به دنبال ارائه طرح تحقیقاتی بررسی میزان موفقیت لقاح خارج رحمی در زوجهای نابارور تاسیس شد.

هدف از شکل گیری چنین مرکزی در ابتدای امر پایه گذاری تکنولوزی برتر در درمان ناباروری در کشور برای اولین بار، فراهم آوردن امکانات لازم برای توسعه این دانش در استان و کشور و درمان زوجین ناباروری بود که برای درمان مجبور به مسافرت به کشورهای اروپایی بودند.

اما در سال 79 این مرکز از سوی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان قطب علمی کشور در زمینه ناباروری و تولید مثل معرفی شد و در حال حاضر این مرکز پذیرای بیمارانی از شهرهای ایران و کشورهای مختلف جهان است و سالانه به بیش از پنج هزار بیمار خدمات ارائه می دهد.

رئیس این پژوهشکده برای تمامی زوجهایی که راه های مختلف درمانی را برای بچه دار شدن طی کرده اند، نامی آشناست.

دکتر عباس افلاطونیان اکنون نه تنها در سطح کشور بلکه در سطح جهان از شهرت خاصی در زمینه درمان ناباروری برخوردار است و دانش، صبر و توانایی او، مرحمی بر آلام زوجهای نابارور است.

خبرگزاری مهر به منظور معرفی هرچه بیشتر این مرکز و گشودن روزنه ای از امید برای زوج های نابارور به معرفی این مرکز طی گفتگویی با دکتر عباس افلاطونیان پرداخته است.

90 درصد مراجعان مرکز ناباروری یزد غیربومی هستند/ آمریکاییها و اروپاییها از یزد خدمات می گیرند

رئیس پژوهشکده علوم تولید مثل استان یزد گفت: 90 درصد مراجعان به این مرکز را عمدتا بیماران غیر بومی تشکیل می دهند که از شهرهای مختلف ایران و نیز کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس، عراق، پاکستان، کشورهای آسیای میانه و در برخی موارد نیز بیماران مقیم آمریکا و اروپا خدمات ارائه می دهد.

درمان ناباروری 30 درصد مراجعان/ 60 درصد مشکلات ناباروری مربوط به زنان است

دکتر عباس افلاطونیان با بیان اینکه مشکل ناباروری 30 درصد از مراجعان به این مرکز درمان می‌شود، اظهار داشت: از شایع ‌ترین علل ناباروری در زنان، عوامل هورمونی است و با توجه به آمارهای موجود و مطالعات انجام شده بر روی زوج‌ ها، علت 60 درصد ناباروری ‌ها، زنانه و 40 درصد نیز مردانه است.

وی شایع ترین روش درمان ناباروری را روش IVF اعلام کرد و بیان داشت: در روش IVF ابتدا با بهره گیری از روشهای جراحی، تخمک های آماده باروری از بدن زن گرفته می شود و سپس با اسپرم های دارای قدرت باروری مرد، در لوله آزمایش تحت نظارت و شرایط کنترل شده قرار می گیرد.

وی ادامه داد: در ادامه کار و برای انجام مراحل بعدی، تخمک های بارور شده را برای انجام تقسیمات سلولی در محیط کشت مناسب قرار می دهند و در نهایت جنین را به بدن مادر منتقل می کنند.

تولد 20 هزار کودک از طریق IVF در دنیا/ 5 هزار کودک سهم یزد

افلاطونیان عنوان کرد: با بهره گیری از روش درمانی IVF تاکنون بیش از 20 هزار کودک در سراسر دنیا و بیش از 5 هزار کودک در پژوهشکده علوم تولید مثل یزد متولد شده اند.

افلاطونیان با بیان اینکه IVF فقط یک روش برای بارداری و تولید مثل نیست، بیان داشت: در تولید مثل به این روش، شانس بارداری ها افزایش می یابد و سن زوجین و میزان سلامت نسبی افراد نیز در موفقیت این روش نقش دارد.

رئیس پژوهشکده علوم تولید مثل استان یزد این مرکز را قطب درمان نازایی خواند و عنوان کرد: تاکنون فعالیت های گسترده ای در حوزه تولید مثل و درمانهای ناباروری در این مرکز انجام شده که همین موارد باعث شاخص شدن این مرکز شده است.

وی از جمله فعالیت های این مرکز در زمینه درمان ناباروری را آموزش و تربیت فلوشیپ نازایی و تربیت دانشجوی دکترای تولید مثل، تحقیق و پژوهش گسترده در خصوص طب تولید مثل و درمان بیماران برشمرد.

افلاطونیان با تاکید بر اهمیت آموزش در این مرکز، تربیت نیروی انسانی را از دیگر برنامه های این دانشگاه برشمرد و گفت: رشته تخصصی فلوشیپ نازایی در سال 1377 و پی اچ دی بیولوژی تولید مثل در سال1387 در این مرکز راه اندازی شد.

تولد اولین کودک حاصل از IVF در سال 69 در یزد/ یزد قطب درمان ناباروری در دنیا

وی از دیگر موفقیت های این پژوهشکده را تولد اولین نوزاد حاصل از تکنیک IVF در سال 69، تولد اولین نوزاد حاصل از رتروگرید در سال 71، تولد اولین نوزاد حاصل از تخمک اهدایی در سال 73، تولد اولین نوزاد حاصل از میکرواینجکشن در سال 74 و تولد اولین نوزاد حاصل از اسپرم های اپیدیدیم و میکرواینجکشن ایران در سال 1375 خواند و آن را حاصل تلاش محققان و کارکنان ساعی مرکز ناباروری یزد دانست.

وی یادآور شد: بر اساس تلاش و کوشش محققان و کارکنان این مرکز توانستیم به موفقیت هایی در زمینه تولیدمثل و نازایی دست یابیم به طوری که این مرکز در سال 1379 به عنوان قطب علمی کشور در زمینه ناباروری و در سال 1380 به عنوان مرکز تحقیقاتی نمونه کشور در جشنواره رازی انتخاب شد.

این مرکز نه تنها به لحاظ برخورداری از علوم روز یکی از به روز ترین موسسات کشور و دنیا به شمار می رود، بلکه به لحاظ هزینه های درمانی نیز تفاوتهای فاحشی با حتی تهران به عنوان پایتخت دارد به نحوی که بسیاری از بیماران به لحاظ هزینه های مناسبتر اعمال جراحی و روشهای ناباروری، از پایتخت با آن همه امکانات به یزد مراجعه می کنند.