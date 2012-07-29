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۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۵۸

بلوچی نسب:

70 درصد کرومیت کشور از معادن جنوب استان کرمان تامین می شود

70 درصد کرومیت کشور از معادن جنوب استان کرمان تامین می شود

جیرفت - خبرگزاری مهر: مدیرکل صنعت، معدن و تجارت جنوب استان کرمان گفت: در حال حاضر 70 درصد کرومیت کشور از معادن جنوب استان کرمان استخراج می شود.

ابراهیم بلوچی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر ذخیره قطعی معادن جنوب استان کرمان را 170 میلیون تن عنوان کرد و اظهار داشت: در حال حاضر 31 معدن در جنوب استان کرمان شناسایی شده است.

وی تصریح کرد: این معادن زمینه اشتغال هزار و 500 نفر را فراهم کرده است.

این مسئول با بیان اینکه ذخایر معادن غنی کرومیت جنوب استان کرمان 70 درصد از کرومیت کشور را تامین می کنند.

وی بیان داشت: ارزآوری حاصل از صادرات کرومیت معادن جنوب استان کرمان به خارج از کشور سالانه 40 میلیون دلار است.

این مسئول همچنین گفت: در سال جاری تولید مواد معدنی در جنوب استان کرمان 20 درصد رشد داشته است.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت جنوب استان کرمان یادآور شد: 85 محدوده معدنی در جنوب استان کرمان مجوز اکتشاف دارند.

کد مطلب 1660416

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