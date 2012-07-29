بی رغبتی عمومی به مطالعه/ حذف کتاب از سبد خانوارها آسیب شناسی شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فتح الهی شنبه شب در جلسه هماهنگی دهمین نمایشگاه سراسری کتاب در ارومیه با انتقاد از عدم استقبال مردم از کتاب و مطالعه اظهار داشت: امروز مردم برای تهیه ارز مسافرتی آنچنان شتابی دارند که برای تازههای نشر و حتی کتاب تخصصی رشته دانشگاهی آن ولع و اشتیاق دیده نمی شود و این باید آسیب شناسی شود.
فتح الهی با تاکید بر استفاده از ظرفیت مطبوعات محلی استان در اطلاع رسانی بهتر نمایشگاه کتاب ارومیه افزود: برگزاری نمایشگاه کتاب را حداقل کار فرهنگی در شرایط کنونی انجام می گیرد و باید با برنامه ریزی اصولی از آن بهره لازم را برد.
معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی یاد آور شد: اوضاع مطالعه و کتابخوانی در کشور به هیچ وجه رضایت بخش نیست و باید نسبت به رقبای کتاب و کاربری آنها فکری اساسی کرد.
ورود نرمافزارهای دیجیتالی باعث شده تا عرصه بر کتاب تنگ شود
فتح الهی با بیان اینکه با ورود نرم افزارهای دیجیتالی اقبال مردم به کتاب کمتر شده است گفت:اگرچه در دنیای کنونی انتقال اطلاعات و علوم جدید لزوما از طریق کاغذ نیست ولی در هر صورت باید نوشتن کتاب اتفاق بیافتد تا اطلاعات وارد فضای مجازی دنیای دیجیتال شود و این ارزش و اهمیت کتاب را نشان میدهد.
وی ادامه داد: باید در کتابخانهها جدیدترین امکانات و نرمافزارهای دیجیتالی حاوی مقالات و کتابهای روز در اختیار علاقمندان قرار گیرد از این جنس خدمات کمتر در کتابخانهها ارائه میشود و ضروری است از حالت سنتی فاصله گرفته و به دنیای دیجیتال متصل شویم.
معاون استاندار آذربایجان غربی در ادامه به کیفیت بخشی محتوای کتابهای نمایشگاه تاکید و اضافه کرد: یک تیم ممیزی باید نسبت به بهبود کیفیت کتابها اقدام کند و نباید با کتابهای سطحی و عامیانه فضای تخصصی نمایشگاه صدمه ببیند.
وی از مسئولان برگزاری نمایشگاه خواست وسایل نقلیه عمومی برای تردد علاقمندان از نقاط مختلف شهر ارومیه و حتی شهرستانهای استان به محل نمایشگاه را تدارک ببینند.
فتحالهی برگزاری تورهای دسته جمعی از دانشجویان دانشگاههای استان و دانشآموزان مدارس مختلف برای بازدید از نمایشگاه کتاب را مورد تاکید قرار داد و افزود: تورهای شهرستانی نیز میتواند در امر تبلیغ و انتشار فرهنگ کتابخوانی موثر باشد.
معاون سیاسی اجتماعی استاندار همکاری و هماهنگی بین بخشی سازمانها در برگزاری نمایشگاه کتاب را یک ضرورت و اولویت برشمرد و گفت: نهادهای فرهنگی مثل صدا و سیمای استان در این راستا مسئولیت بزرگی دارند و امیدواریم مثل سالهای گذشته پشتیبانی خوبی از نمایشگاه کتاب به عمل آورند.
دهمین نمایشگاه سراسری کتاب ارومیه 16 مهرماه سالجاری در محل نمایشگاههای بینالمللی ارومیه برگزار میشود.
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