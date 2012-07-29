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۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۳۲

معاون سابق رییس جمهور :

اندونزی باید نقش فعالی در دفاع از حقوق مسلمانان میانمار ایفا نماید

اندونزی باید نقش فعالی در دفاع از حقوق مسلمانان میانمار ایفا نماید

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: معاون رییس جمهوری سابق اندونزی خواهان نقش فعال اندونزی در روابط دیپلماتیک برای جلوگیری از بدرفتاری و دفاع از حقوق مسلمانان میانماری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی اندونزی (آنتارا)، "یوسف کالا" همچنین خواستار اقدام دولت میانمار در جلوگیری از تبعیض برعلیه مسلمانان میانمار شد و گفت: تبعیض برعلیه مسلمانان اجازه و زمینه خشونت و قتل مسلمانان را فراهم می کند.

وی به جایگاه اندونزی در اتحادیه آسه آن اشاره کرد و گفت: اندونزی باید از ظرفیت خود و اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا برای متوقف کردن خشونت ها بر علیه مسلمانان در میانمار استفاده کند.

پیش از این نیز چند تن از سیاستمداران و شخصیت های دانشگاهی اندونزی خواستار نقش فعال تر اندونزی در حل بحران میانمار و دفاع از حقوق مسلمانان شده بودند.

دولت میانمار به رغم زندگی چند نسل از مسلمانان در این کشور از اعطای شهروندی به اقلیت مسلمان در میانمار خودداری کرده است و این مساله زمینه بدرفتاری دیگر اقلیت ها به ویژه بوداییان در ایالت راخین را فراهم کرده است. 

درگیری های فرقه ای میان مسلمانان و بودائیان میانمار که پس از حمله بوداییان به اتوبوس حامل مسلمانان و کشته شدن یک زن آغاز شد.

استان راخین در میانمار که دارای اکثریت بودایی است محل زندگی تعداد زیادی از مسلمانان است که از طرف سازمان ملل به عنوان اقلیتی که مورد بیشترین آزار و اذیت قرار می گیرند ، مطرح هستند.
 

کد مطلب 1660419

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