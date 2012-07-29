سیل در کره شمالی 222 کشته و زخمی برجا گذاشت/ 63 هزار نفر آواره شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، خبرگزاری رسمی کره شمالی روز گذشته گزارش داد که در پی جاری شدن سیل در این کشور 88 نفر کشته، 134 نفر زخمی و بیش از 62 هزار و 900 نفر آواره شدند.

گفته می شود که بیش از پنج هزار منزل مسکونی در پی جاری شدن سیل ویران و 12 هزار و 30 منزل دیگر زیر آب رفتند.

علاوه بر این، حدود 200 منطقه از خاکریزی توسعه 160 کیلومتر و 4800 هکتار از گندم زار دور شسته شدند و بیش از 25 هزار و 700 هکتار در آب فرو رفتند.

یادآور می شود کره شمالی که با کمبود غذا مواجه است، تابستان جاری پس از بارش باران های سیلابی در برخی از مناطق این کشور با خشکسالی مواجه شد.