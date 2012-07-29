به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که در سال‌های گذشته عشایر خراسان شمالی خدمات درمانی خود را در خانه‌های بهداشت روستاهای اطراف محل اسکان خود دریافت می‌کردند و در قالب اوقات نیز به علت دوری مسیر، عدم تکافوی امکانات و پرسنل مراکز درمانی روستاها و ... از خدمات مناسبی بهره‌امند نمی‌شدند، اجرای طرح خانه سلامت عشایر سبب رضایت جامعه عشایر منطقه شاه جهان شیروان شده است.

طرح «بهورز عشایر» یا همراه شدن نیروهای بهداشتی با عشایر در حال کوچ و استفاده از خانه سلامت سیار (کانکس تجهیز شده)، برای نخستین بار در کشور از طرف دانشگاه علوم پزشکی خراسان‌شمالی به وزارت بهداشت ارائه شد و پس از تصویب اجرای آن به طور پایلوت در جمعیت هزار نفری عشایر شاه جهان شیروان آغاز شد.

دردی که درمان شد

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: طرح «بهورز عشایر» برای نخستین بار در کشور در خراسان شمالی اجرا می‌شود.

نادر نیک پرست افزود: در این طرح که همزمان کوچ بهاره عشایر آغاز شده است، یک اکیپ درمانی متشکل از دو بهورز به صورت همگام و همراه با عشایر، خدمات درمانی مختلف را به کوچ نشینان ارائه می‌دهند.

وی اظهار داشت: امروزه جامعه عشایری یک واقعیت اجتماعی و بخشی از ساختار جامعه ملی بوده و علاوه بر حفظ و حراست از فرهنگ و رسوم قدیمی، به عنوان ذخیره‌های فرهنگی کشور محسوب می‌شوند.

نیک پرست گفت: طرح ارتقا و ساماندهی خدمات سلامت در جمعیت عشایری توسط بهورز عشایر برای نخستین بار در کشور با هدف عدالت در سلامت و پوشش درمانی کوچ نشینان در خراسان شمالی اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: این اکیپ بهورز عشایر متشکل از یک زوج بومی عشایر خراسان شمالی بوده که هر دو نفر دارای تخصص تحصیلی مرتبط با حوزه سلامت هستند.

نادر نیک پرست ترکیب این اکیپ را از نظر تخصص درمانی بسیار مناسب بیان کرد و افزود: بهورز مرد در این اکیپ کارشناس مبارزه با بیماری‌ها و بهورز زن نیز کاردان مامایی است.

وی گفت: این دو بهورز همراه با عشایر در ناحیه کوه‌های شاه جهان بین شهرهای شیروان و اسفراین مستقر شده‌اند و خدمات درمانی را به عشایر ارائه می‌دهند.

نیک پرست با اشاره به تجهیز درمانی مناسب این اکیپ تصریح کرد: تجهیزات و وسایل مورد نیاز از قبیل امکانات معاینه مامایی، معینه کودکان، ثبت فشارخون، سنجش قند خون و ...در کانکس پزشکی این گروه پیش بینی شده است.

این مسئول اظهار داشت: برای راه اندازی این خانه سلامت عشایر بیش از 100 میلیون ریال هزینه شده و تعداد جمعیت تحت پوشش این مرکز درمانی نیز 650 نفر است.

وی پوشش مراقبت‌های بهداشتی اولیه به میزان 95 درصد، پیگیری بیماری‌ها، بیماریابی و اقدامات درمانی به موقع، درمان‌های اولیه توسط بهورز و ... را از دیگر اهداف این طرح برشمرد و افزود: بحث بهداشت و سلامت عشایر و دام‌های آن‌ها یکی از مشکلات اصلی عشایر بوده و امیدواریم با اجرای این طرح شاهد ارتقا سطح سلامت در عشایر باشیم.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی همچنین از هماهنگی با استان‌های خراسان رضوی و گلستان برای اجرای این طرح در بین عشایر کوچرو خبر داد و افزود: در حال حاضر این طرح به صورت پایلوت و آزمایشی بوده و درصورت اثربخشی مناسب در سایر استان‌های کشور نیز اجرا خواهد شد.

دو صد گفته چون نیم کردار نیست

با اینکه از قدیم گفته‌اند درد خروار آید و مثقال رود، اما به نظر می‌رسد عشایر منطقه شاه جهان شیروان در مدت چند ماهه‌ای که از استقرار این خانه سلامت عشایر در محل سیاه چادرهای آنان می‌گذرد حسابی راضی و خوشنود هستند.

یکی از جوانان عشایر ساکن در این منطقه در گفتگو با خبرنگار مهر، اجرای طرح خانه سلامت به صورت همگام با عشایر را سبب اطمینان خاطر و دلگرمی مردم بیان کرد و افزود: شاید برخی از عشایر منطقه گذرشان به این خانه سلامت نیفتد، اما صرف آگاهی از وجود چنین مرکزی در کنار محل اسکان عشایر، سبب دلگرمی و اطمینان مردم شده است.

وی که خود را غلامرضا محمدی معرفی می‌کند، می‌گوید: در سال‌های گذشته به علت نبود مراکز درمانی در نزدیکی محل استقرار عشایر بسیاری از مردم نسبت به سلامت خود و فرزندانشان اهمیت چندانی قائل نبودند، اما در سال جاری و پس از اجرای طرح خانه سلامت در میان عشایر، خانواده‌ها نسبت به سلامتی و بهداشت فرزندان خود حساسیت بیشتری نشان می‌دهند.

وی می‌افزاید: مطمئنا اجرای این طرح عدالت در سلامت را به طور کامل عملی نمی‌کند اما از جهات بسیاری زندگی عشایر را سالم‌تر و آسوده‌تر می‌کند.

جواد جعفری یکی دیگر از عشایر این منطقه است، او در مورد اجرای این طرح گفت: در اجرای این طرح اطلاعات درمانی هر فرد مشخص می‌شود و این موضوع به بهداشت عمومی جامعه عشایر کمک می‌کند.

وی افزود: همچنین استقرار بهورز عشایر در این منطقه برای مادران باردار از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده و پس از تولد فرزندان نیز سلامت نوزادان و کودکان مورد مراقبت بیشتری قرار می‌گیرد.

جعفری همچنین از ارتقای سطح بهداشت محیط زندگی عشایر پس از اجرای این طرح خبر داد و اظهار داشت: از زمان اجرای این طرح و با شروع نظارت بر بهداشت محل زندگی، مردم نیز بیش از گذشته به سلامت محیط زندگی خود اهمیت می‌دهند.

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