  1. ورزش
۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۲۹

گزارش خبرنگار مهر از لندن/

صفرزاده: زرگری شانس عبور از خط پایان را داشت/ رضایت از عملکرد سهرابی

صفرزاده: زرگری شانس عبور از خط پایان را داشت/ رضایت از عملکرد سهرابی

سرمربی تیم ملی دوچرخه سواری ایران مسیر مسابقه استقامت جاده المپیک را بسیار سخت عنوان کرد و گفت: زرگری در صورت مصدوم نشدن، شانس عبور از خط پایان و کسب نتیجه مطلوب را داشت.

مهرداد صفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد مسابقه استقامت جاده المپیک 2012 لندن ضمن بیان مطلب فوق گفت: مسابقه واقعا سنگینی بود که رقابت نزدیکی بین قهرمانان مطرح جهان در آن شاهد بودیم، خصوصا در 40-50 کیلومتر آخر رکابزنان رقابت بسیار فشرده‌ای را با هم داشتند.

وی افزود: دور‌های سنگین و پیچ‌های خطرناک مسیر باعث ناکامی و مصدومیت بسیاری از دوچرخه سواران مطرح حاضر در این رقابت شد که در این بین دو رکابزن کشورمان به دلیل مصدومیت نتوانستند مسابقه را ادامه دهند.

سرمربی تیم دوچرخه سواری ایران خاطرنشان کرد: دوچرخه سواران ایران در این رقابت با بدشانسی مواجه شدند و اگر علیرضا حقی و خصوصا امیر زرگری دچار مصدومیت نمی‌شدند، می‌توانستند نتیجه خوبی را کسب کنند.

صفرزاده در پایان در مورد عملکرد تیم مهدی سهرابی هم گفت: مهدی در ابتدا عملکرد خوبی داشت اما در ادامه مسابقه در گروه دوم قرار گرفت و افت و خیز‌های این رقابت که مانع موفقیت بسیاری از رکابزنان شد، روی عملکرد سهرابی تاثیر گذاشت، هرچند از عملکرد وی رضایت داریم.

مسابقات دوچرخه سواری بخش استقامت جاده بازی‌های المپیک در حالی با قهرمانی رکابزن قزاقستانی به پایان رسید که مهدی سهرابی تنها رکابزن ایرانی بود که از خط پایان عبور کرد.

کد مطلب 1660425

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