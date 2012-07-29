به گزارش خبرنگار مهر، سیامین دوره بازیهای المپیک لندن روز دوشنبه با برگزاری دیدارهایی در رشتههای مختلف پیگیری میشود. این در حالی است که طبق برنامه از پیش اعلام شده، کاروان ورزش ایران در این روز از رقابتها تنها یک نماینده دارد.
احسان روزبهانی تنها نماینده ایران در روز چهارم بازیهای المپیک لندن است. این بوکسور کشورمان از فردا دوشنبه رقابتهای خود را در وزن 81- کیلوگرم آغاز میکند. برنامه رقابت وی به شرح زیر است:
دوشنبه 9 مرداد - ورزشگاه Excel –South Arena2
* وزن 81- کیلوگرم بوکس: احسان روزبهانی - "جیسون مونروی وارلا" از کلمبیا (1:30 بامداد سه شنبه)
این برنامههای از پیش از اعلام شده از سوی کمیته برگزاری بازیهای المپیک لندن است این در حالی است که در صورت موفقیت نمایندگان شمشیربازی، تنیس روی میز و بوکس ایران در رقابتهای امروز، آنها به جمع شرکت کنندگان در رقابتهای فردا خواهند پیوست.
در چارچوب مسابقات امروز، نوشاد عالمیان در جمع 48 بازیکن برتر تنیس روی میز به مصاف "تانگ پنگ" از هنگ کنگ میرود. مجتبی عابدینی در بخش انفرادی رقابتهای شمشیربازی اسلحه سابر به مصاف "فلورین زالومیر" از رومانی خواهد رفت. امین قاسمیپور نیز در رقابتهای وزن 69 کیلوگرم بوکس رودرروی " گابریل مائستر پرز" از ونزوئلا قرار میگیرد.
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