  1. ورزش
۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۴۰

همگام با المپیک لندن/

روزبهانی تنها نماینده ایران در رقابت‎های فرداست

روزبهانی تنها نماینده ایران در رقابت‎های فرداست

رقابت‎های کاروان ورزش ایران در چهارمین روز بازی‏های المپیک لندن در رشته بوکس و با حضور تنها یک نماینده در وزن 81- کیلوگرم پیگیری می‎شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سی‎امین دوره بازی‎های المپیک لندن روز دوشنبه با برگزاری دیدارهایی در رشته‌های مختلف پیگیری می‌شود. این در حالی است که طبق برنامه از پیش اعلام شده، کاروان ورزش ایران در این روز از رقابت‌ها تنها یک نماینده دارد.

احسان روزبهانی تنها نماینده ایران در روز چهارم بازی‎های المپیک لندن است. این بوکسور کشورمان از فردا دوشنبه رقابت‎های خود را در وزن 81- کیلوگرم آغاز می‎کند. برنامه رقابت وی به شرح زیر است:

دوشنبه 9 مرداد - ورزشگاه Excel –South Arena2

* وزن 81- کیلوگرم بوکس: احسان روزبهانی - "جیسون مونروی وارلا" از کلمبیا (1:30 بامداد سه شنبه)

این برنامه‌های از پیش از اعلام شده از سوی کمیته برگزاری بازی‎های المپیک لندن است این در حالی است که در صورت موفقیت نمایندگان شمشیربازی، تنیس روی میز و بوکس ایران در رقابت‎های امروز، آنها به جمع شرکت کنندگان در رقابت‎های فردا خواهند پیوست.

در چارچوب مسابقات امروز، نوشاد عالمیان در جمع 48 بازیکن برتر تنیس روی میز به مصاف "تانگ پنگ" از هنگ کنگ می‎رود. مجتبی عابدینی در بخش انفرادی رقابت‎های شمشیربازی اسلحه سابر به مصاف "فلورین زالومیر" از رومانی خواهد رفت. امین قاسمی‎پور نیز در رقابت‎های وزن 69 کیلوگرم بوکس رودرروی " گابریل مائستر پرز" از ونزوئلا قرار می‎گیرد.

کد مطلب 1660427

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