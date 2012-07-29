سوء استفاده حزب عدالت و توسعه از اقلیت های مذهبی/ تکذیب دیدار گل با علوی ها

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه حریت در گزارشی نوشت: "عبدالله گل" رئیس جمهوری ترکیه اخیرا میزبان نشست رهبران 8 اقلیت این کشور در استانبول بوده و این نشست به این لحاظ که این رهبران برای اولین بار دور هم جمع شدند، اهمیت قابل توجهی داشته و در تاریخ این کشور بی سابقه بوده است.

حریت در این گزارش با اشاره به مراسم افطاری عبدالله گل با حضور اقلیت های قومی مذهبی می نویسد: در این مراسم رئیس جمهوری ترکیه اقلیت های قومی مذهبی را به همزیستی مسالمت آمیز دعوت کرد.

این روزنامه چاپ ترکیه بر اساس اطلاعاتی که از "زکی باسدمیر" از فرقه کاتولیک سریانی و "کوریاکوس ارگون" رئیس صومعه سریانی مر جبرئیل (Midyat Syriac Mor Gabriel ) پیش از این نشست بدست آورده، نوشته است: گروه کاتولیک سریانی درصدد انتقال کلیسای اسقفی از بیروت به ترکیه بوده و خواستار تبدیل ساختمان تاریخی اسقفی خود در ماردین بوده که به یک موزه تبدیل شده است.

در همین رابطه "احمد داوود اوغلو" وزیر خارجه ترکیه مذاکراتی را با فرقه سریانی داشته و پیشنهاد انتقال کلیساهای اسقفی از بیروت و دمشق را به ترکیه داده است.

درحالیکه مسیحیان سریانی درصدد گفتگو درباره مشکلات خود در این نشست بودند، اقلیت های ارمنی و یونانی اعلام کردند از عبدالله گل به خاطر حمایت از قانون جدید اقلیت ها که سال گذشته اجرایی شد، تشکر می کنند. این درحالیست که اقلیت های بلغاری و یهودی از گفتگو درباره این قانون جدید امتناع ورزیدند.

از سوی دیگر با درخواست کلیسای ارمنی پروتستان برای شرکت در این جلسه و گفتگو درباره مشکلات پروتستان هایی که در ترکیه زندگی می کنند موافقت نشد و همین موضوع باعث بروز اختلافات جدید در میان اقلیت های مذهبی شد.

در همین حال پروتستان های ارمنی نماینده CEM Ercin در پاسخ به رد خواست کلیسای ارمنی پروتستان واکنش نشان دادند.

نکته جالب این است که کاتولیک های کلدانی که مایل به شرکت در این نشست نبودند، به این مراسم افطاری دعوت شدند.

این رسانه ترک در گزارشی دیگر به انتقاد رهبر فدراسیون علوی های ترکیه از اقدام مقامات دولتی و سوء استفاده از نام این فدراسیون توسط حزب عدالت و توسعه می پردازد و به نقل از رهبر این فدراسیون این اقدام را عملی شیطانی توصیف می کند.

گفته می شود که در این نشست نه تنها نمایندگان مسلمان در ترکیه بلکه نمایندگان و چهره های مذهبی ازاقلیت های غیرمسلمان نیز شرکت کرده بودند.

گل در این نشست گفت: آگاهی از واقعیت های جامعه ترکیه اولویت اصلی ماست و تمام مشکلات به دلیل نشناختن یکدیگر و ندانستن واقعیت های ترکیه است.

به گفته رهبر فدراسیون علوی های ترکیه، بر اساس قانون اساسی ترکیه امور مذهبی باید بدون تبعیض انجام شود و افرادی که عبدالله گل را در این مراسم افطاری دعوت کرده اند آشکارا مرتکب جرم شده اند.

همچنین "علی بالکیز" رهبر سابق فرقه علوی اقدام برپا کنندگان مراسم افطاری را دروغین و گمراه کننده خواند و آن را محکوم کرد.