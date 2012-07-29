غار سهولان ساماندهی می شود/ اختصاص 1.8 میلیارد ریال اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، خضر کاک درویشی شنبه شب در جریان بازدید از روند اجرای طرح های عمرانی گردشگری این شهرستان اظهارداشت: این اعتبار برای بهسازی، احداث بلوار ورودی غاv، ساخت آلاچیق و محل اسکان مسافران و گردشگران به همراه احداث دیوار ساحلی و سامانه جمع آوری فاضلاب در روستای سهولان هزینه می شود.
وی با بیان اینکه پیش بینی می شود این طرح تا پایان شهریور ماه سالجاری خاتمه یابد افزود: از ابتدای سال 91 با واگذاری مجموعه گردشگری سهولان به بخشداری مرکزی تحولی در خدمات رسانی به این منطقه ایجاد شده است.
درویشی یاد آور شد: با واگذاری این مجموع به بخشداری مرکزی تمام درآمدهای غار آبی سهولان در این منطقه گردشگری هزینه خواهد شد.
فرماندار مهاباد گفت:غار سهولان یکی از جاذبه های منحصر بفرد گردشگری در غرب کشور است که همه ساله شماری زیادی از گردشگران را از اقصی نقاط کشور به این منطقه می کشاند.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون بیش از 97 هزار گردشگر از این اثر طبیعی بازدید کرده اند اضافه کرد: با اجرای طرح های رفاهی در غار سهولان زمینه حضور بیشتر گردشگران را در این منطقه فراهم ساخت.
غار آبی تاریخی سهولان مهاباد در 43 کیلومتری شهرستان مهاباد و در محور مهاباد به بوکان در حاشیه روستای عیسی کند واقع شده است.
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