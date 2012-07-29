غار سهولان ساماندهی می شود/ اختصاص 1.8 میلیارد ریال اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، خضر کاک درویشی شنبه شب در جریان بازدید از روند اجرای طرح های عمرانی گردشگری این شهرستان اظهارداشت: این اعتبار برای بهسازی، احداث بلوار ورودی غاv، ساخت آلاچیق و محل اسکان مسافران و گردشگران به همراه احداث دیوار ساحلی و سامانه جمع آوری فاضلاب در روستای سهولان هزینه می شود.

وی با بیان اینکه پیش بینی می شود این طرح تا پایان شهریور ماه سالجاری خاتمه یابد افزود: از ابتدای سال 91 با واگذاری مجموعه گردشگری سهولان به بخشداری مرکزی تحولی در خدمات رسانی به این منطقه ایجاد شده است.

درویشی یاد آور شد: با واگذاری این مجموع به بخشداری مرکزی تمام درآمدهای غار آبی سهولان در این منطقه گردشگری هزینه خواهد شد.

فرماندار مهاباد گفت:غار سهولان یکی از جاذبه های منحصر بفرد گردشگری در غرب کشور است که همه ساله شماری زیادی از گردشگران را از اقصی نقاط کشور به این منطقه می کشاند .

وی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون بیش از 97 هزار گردشگر از این اثر طبیعی بازدید کرده اند اضافه کرد: با اجرای طرح های رفاهی در غار سهولان زمینه حضور بیشتر گردشگران را در این منطقه فراهم ساخت .