اجرای طرح همای رحمت در فیروزکوه

محمد علی تبار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جمعیت هلال احمر فیروزکوه با توجه به ماه پر فضیلت رمضان، در قالب طرح همای رحمت برای مساعدت به هموطنان بی بضاعت اقدام کرده است.

وی یادآور شد: از خیرین دلسوز و مؤمن انتظار می رود دیگران را که از بضاعت مالی خوبی برخوردار هستند را نیز به این امر خدا پسندانه دعوت کرده تا همه ما از الطاف الهی که همان کمک به محرومان است، بهره مند شویم.

کمک به ایتام یک فرهنگ اسلامی است

این مسئول افزود: با الگوپذیری از مولا و مقتدایمان حضرت علی(ع) داوطلبانی که بضاعت مالی خوبی دارند در در امر کمک رسانی به مردم به عنوان الگوی حسنه شرکت می کنند، چرا که کمک به ایتام یک فرهنگ اسلامی است.

وی عنوان کرد: جمعیت هلال احمر شهرستان فیروزکوه افتخار دارد که همه ساله در ماه مبارک رمضان نسبت به توزیع اقلام بین ایتام در قالب سبد کالا اقدام کند.

علی تبار افزود: این امر در قالب یک فرهنگ اسلامی حکم می کند که نسبت به همنوعان خود، احساس تکلیف و وظیفه داشته باشیم.

وی گفت: داوطلبان علاقه مند به این امر معنوی می توانند هدایا و اقلام خود را به این جمعیت سپرده که به دست ایتام برسد تا در طرح همای رحمت نقش آفرینی کنند.