تجمع سیلوداران بخش خصوصی مقابل مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، صبح روز یکشنبه حدود 90 نفر از سیلوداران بخش خصوصی از مناطق مختلف کشور در اعتراض به وضعیت کاری خود در ماقبل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

یکی از این سیلوداران به خبرنگار مهر گفت: بخش خصوصی در سال 84 با مصوبه دولت برای ساخت سیلو سرمایه گذاری کرد. آن زمان که صف های دو سه روزه پشت درهای سیلو بود دولت مجوز این کار را به بخش خصوصی داد در حالی که امروز دولت حاضر نیست 250 گرم گندم به سیلوهای 80 هزار تنی بدهد.

این تجمع کنندگان علت چنین وضعیتی را وجود دلال‌هایی از معاونت بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کردند و تاکید کردند وام های کلانی گرفته‌اند که به دلیل وضعیت کاری‌شان هم اکنون معوقه‌های زیاد دارند و با مشکلات عظیمی روبرو شده‌اند و دولت نیز تعهدات این سیلوداران را قبول ندارد.

به گفته یکی از این تجمع کنندگان سال گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس برای رفع مشکلات سیلوداران به دولت فشار آورد و نامه‌ای هم به معاونت بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشته شده است . این سیلودار معتقد است هم اکنون به خاطر این فشارها معاونت بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد فاز لج و لجبازی شده است.