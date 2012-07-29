طرح شبکه ملی سلامت در راستای پزشک خانواده اجرایی شد

محسن روحانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: قرار است از 30 مرداد تا15 شهریورماه سال جاری ثبت نام خانوارها انجام شود.
وی افزود: افراد مختارند پزشک خود را در هر منطقه از شهر خود انتخاب کنند اما بهتر است برای دسترسی آسانتر نزدیکترین مطب را به عنوان پزشک خانواده انتخاب کنند.
مدیر گروه توسعه شبکههای بهداشت و درمان استان اصفهان تصریح کرد: هر پزشکی که 2500 نفر آن تکمیل شد سایت مربوطه به ثبت نام دیگر اجازه باز شدن پروفایل آن را نمیدهد.
وی اضافه کرد: افرادی که در مدت زمان تعیین شده ثبت نام نکنند بین پزشکانی که کمتر از 2500 نفر ثبت نامی دارند، توزیع خواهند شد.
روحانی به تفاوت طرح پزشک خانواده در روستا و شهر اشاره و ادامه داد: در روستا سرانه کامل به پزشکان میدادیم و کمبود پزشک را با طرح اجباری دادن به برخی از پزشکان جبران میکردیم در صورتی که در شهر یک پزشک به ازای هر بیمار، سرانه دریافت میکنند.
وی تاکید کرد: در روستاها به دلیل استفاده از طرح اجباری، پزشکان به صورت موقف به عنوان پزشک خانواده انتخاب میشدند بنابراین بیماران در بسیاری از مواقع برای رجوع به متخصصان، پزشک را مجبور به زدن مهر پای نسخه خود میکردند.
مدیر گروه توسعه شبکههای بهداشت و درمان استان اصفهان گفت: در شهرها با مدیریتی که یک پزشک خانواده دارد احتمال وقوع چنین اتفاقاتی بسیار کم است.
وی افزود: اگر یک پزشک خواهان انصراف از طرح باشد باید یک ماه قبل در خواست آن را بدهد.
روحانی با اشاره به اینکه برای رفع مشکل ماما و پرستار که برای درمان نیاز به دریافت خدمات هر دو گروه است، پیشنهاد مجتمعهای پزشکی به پزشکان خانواده داده شد و افزود: چند پزشک با توافقهای خود میتوانند یک مجتمع را اجاره و با یک پزشک زن، یک پزشک مرد، یک ماما و پرستار کار خود را در قالب طرح پزشک خانواده اجرایی نمایند.
وی ادامه داد: پزشکانی هم که به تنهایی برای خود مطب زدند در صورتی که به عنوان مثال یک ماما استخدام کرده و نیاز به راهنمایی برای انجام وظایف یک پرستار دارد یا بالعکس میتوانند از مشاوره کارشناسان بهداشت خانواده استفاده کنند.
مدیر گروه توسعه شبکه های بهداشت و درمان استان اصفهان اظهار داشت: در مراکز بهداشتی و درمانی سه کارشناس بهداشت خانواده برای نظارت بر مطبها در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: هر پزشک خانواده قبل از بستن قرارداد با بیمه لازم است که یک دوره توجیهی سه روز و یک دوره آموزشی مشروح 28 روز را بگذرانند که از هفته آینده نخستین دوره آن برگزار میشود.
روحانی با بیان اینکه سیدیهای آموزشی به تمام پزشکان ثبتنامی داده میشود، بیان داشت: در این دورههای آموزشی تمام سرفصلهای بهداشت خانواده به پزشکان عمومی و متخصص آموزش داده میشود و پس از دریافت گواهی میتوانند با بیمه قرارداد ببندند.
وی افزود: در طرح پزشک خانواده بستههای خدماتی، سلامتی، مراقبتی و درمان پایه مثل ارائه خدمات به نوزادان، کودکان، نوجوانان، جوانان، میانسالان، سالمندان و مادران باردار به طور رایگان انجام میشود.
مدیر گروه توسعه شبکههای بهداشت و درمان استان اصفهان اظهار داشت: ارائه خدماتی مثل ختنه، بخیهزدن، کشیدن ناخن، برداشتن خال، لیپوم و زگیل، نمونهبرداری از پوست و مخاط با دریافت 30 درصد هزینه توسط پزشک خانواده قابل انجام است.
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