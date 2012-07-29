به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس ایراد شورای نگهبان در طرح تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به رسمی و پیمانی را مورد بررسی قرار دادند.



به گزارش مهر در مصوبه قبلی که از مصوبات مجلس هشتم بود، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف شده بود با رعایت شرایط عمومی استخدام و رعایت ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری با اولویت مناطق محروم بدون افزایش هر گونه بار مالی تعداد 4876 نفر از مربیان حق التدریس دارای مدرک فوق دیپلم و بالاتر خود را تا پایان برنامه پنجم با تغییر وضعیت استخدام کند.



اما شورای نگهبان در بررسی این مصوبه اعلام کرد با توجه به عبارت "بدون افزایش هر گونه بار مالی" ، مصوبه از این جهت که محل تامین بار مالی آن مشخص نیست، ابهام دارد.



نمایندگان مجلس برای رفع این ابهام یک تبصره به عنوان تبصره 4 به ماده واحده این طرح الحاق کردند و عبارت "بدون افزایش هر گونه بار مالی" را حذف کردند.



بر اساس این گزارش، تبصره 4 که به ماده واحده الحاق شد به این شرح است: بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل وجوه مربوط به حق التدریس مربیان موضوع ماده 17 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین دریافتی مربوط به آموزش نیروی کار ایرانی تامین می شود.



به گزارش مهر ماده 17 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز به این شرح است: وزارتخانه های کشور، صنایع، بازرگانی ،نفت، نیرو، مسکن و شهرسازی، تعاون، راه و ترابری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجاز است از محل اعتبارات مصوب خود و به منظور ارائه آموزش به شاغلین بخش های تعاونی و خصوصی مرتبط با حرف و مشاغل تحت پوشش خود از طریق عقد قرارداد با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و جهاد دانشگاهی و سایر موسسات آموزشی غیر دولتی مجاز با همکاهنگی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و پرداخت هزینه ها اقدام کنند.

