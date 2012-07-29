به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اور عراق ، انتخاب بندر بن سلطان به رئیس سرویس اطلاعاتی عربستان سعودی، نشان از تحولات اساسی در نحوه تفکرات و ذهنیت ملک عبدالله در قبال تحولات منطقه است.

در ادامه این گزارش به سیر تحولات شخصیتی ملک عبدالله در دهه های اخیر اشاره شده و آمده است: این تحولات از پادشاه سعودی شخصیتی پراگماتیک و نرمش پذیر ساخته که در این موضوع در پذیرش ولیعهدی "نایف" و پس از آن "سلمان" دیده شد.

نخستین ماموریت رئیس اطلاعات عربستان سرمایه گذاری روی ناآرامیهای سوریه باشد تا از طریق آن با کنار زدن "بشار اسد" از قدرت ضربه محکمی به نفوذ ایران در منطقه وارد شود.

البته انتخاب بندر بن سلطان به خوبی شخصیت واقع گرایانه و پراگماتیک عبدالله را نشان داد، این انتخاب در حالی رخ داد که شاه سعودی پیش از این با قدرت گرفتن بندر کاملا مخالف بود اما تغییرات سریع در منطقه نیاز به شخصیتی که از موضوعات حساس عربستان آگاهی کامل داشته باشد، را نشان داد. در این میان موضوع نفوذ منطقه ای ایران و تحولات سوریه به عنوان دو مسئله حیاتی برای عربستان مطرح شده است.

بنابر این گزارش، یکی دیگر از دلایل اصلی انتخاب بندر بن سلطان شکت مقرن بن عبدالعزیز رئیس سابق سرویس اطلاعات در تعامل با مسائل منطقه ای حساس و مهم برای عربستان بود. بزرگترین شکست مقرن در هماهنگی با مقامات آمریکایی بود که وی را شخصیتی ناکارآمد می دانستند. گفته می شود مقرن در زمان ریاست بر سرویس اطلاعاتی عربستان بیشتر علاقه داشت به جای حل مسائل امنیتی حساس در دایره نزدیکان عبدالله جای داشته باشد.

موضوع عراق نخستین موضوعی بود که مقرن نتوانست در در آن تغییر جدی ایجاد کند. عربستان نتوانست "ایاد علاوی" نامزد مورد نظر خود را به قدرت برساند و حتی بنظر می رسید عربستان طرحی برای رویارویی با نفوذ ایران در عراق ندارد.

دومین شکست مقرن در لبنان اتفاق افتاد. در دوره ای که هنوز تحولات سوریه آغاز نشده بود ایران توانست با کمک گرفتن از حزب الله، "سعد الحریری" همپیمان سنتی عربستان را کنار زده و دولتی حامی حزب الله، سوریه و ایران را به قدرت برساند.

مقرن در زمان ریاست بر سرویس اطلاعاتی عربستان بیشتر علاقه داشت به جای حل مسائل امنیتی حساس در دایره نزدیکان عبدالله جای داشته باشد. نام گوینده

سومین شکست در یمن در تمامی سطوح امنیتی و سیاسی رخ داد. در کمتر از دو سال عربستان فهمید که ایران با نزدیک شدن به حوثیها به همسایه جنوبی این کشور تبدیل شده است. از سوی دیگر طرح عربستان درباره سرنوشت "علی عبدالله صالح" به نتیجه دلخواه نرسید.

در ادامه این گزارش ادعا شده است: موفقیت ایران در افزایش تنشها در بحرین و منطقه الشرقیه عربستان چهارمین شکست سرویس اطلاعاتی عربستان در زمان ریاست مقرن بن عبدالعزیز محسوب می شود. به طور کلی انتخاب بندر با توجه به این شرایط گریز ناپذیر بود تا از تضعیف بیشتر مواضع استراتژیک سعودی جلوگیری شود.

در اینجا به نظر می رسد نخستین ماموریت رئیس اطلاعات عربستان سرمایه گذاری روی ناآرامیهای سوریه باشد تا از طریق آن با کنار زدن "بشار اسد" از قدرت ضربه محکمی به نفوذ ایران در منطقه وارد شود و از سوی دیگر جایگاه حزب الله و سید حسن نصرالله نیز تضعیف شود.