شرط رایگان شدن درمان در بیمارستانهای دولتی/ افزایش درآمد پزشکان عمومی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحیددستجردی در حاشیه مراسم افتتاح برنامه پزشک خانواده در شهر تهران که شب گذشته در بیمارستان کودکان مفید برگزار شد، در خصوص کاهش هزینه های پرداختی مردم در حوزه سلامت، افزود: با توجه به اینکه در بودجه سال 91 پیش‌بینی شده است که از محل اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها 6 هزار میلیارد تومان به نظام سلامت تخصیص یابد، به طور قطع با اختصاص این اعتبار به وزارت بهداشت، هزینه های پرداختی از جیب مردم به هنگام بستری در بیمارستانهای دولتی به صفر خواهد رسید.

وی با بیان اینکه آزمایشات تکمیلی، اقدامات تشخیصی، بستری بیمار و مراجعه به متخصصین و فوق تخصص‌ها در سطح 2 و 3 نظام ارجاع قرار می‌گیرد، گفت: با اجرای طرح پزشک خانواده فرانشیز این موارد نیز کاهش جدی پیدا خواهد کرد.

وزیر بهداشت در پاسخ به اینکه با توجه به طلب نظام درمان از سازمانهای بیمه‌گر باز هم می‌توان بر روی تامین اعتبار از سوی بیمه ها برای اجرای طرح پزشک خانواده حساب باز کرد، افزود: با توجه به اینکه اجرای این طرح مراجعات بیماران را ساماندهی می‌کند قطعا به سازمانهای بیمه‌گر برای اینکه بتوانند منابع خود را ذخیره کرده و از آن به صورت بهینه استفاده کنند، کمک می‌کنند.

وحید دستجردی همچنین با بیان اینکه برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع یک برنامه تحولی است گفت: امروز از نظر ارائه خدمات، امکانات، توانمندی پرسنلی و آموزش متخصصان به این جایگاه رسیده‌ایم که برنامه پزشک خانواده را که در 40 کشور پیشرفته دنیا در حال انجام است و رضایت 100 درصدی مردم را به دنبال داشته در کشور خودمان پیاده کنیم.

وزیر بهداشت در خصوص افزایش رضایتمندی پزشکان عمومی از اجرای برنامه پزشک خانواده افزود: قطعا پزشکان عمومی با توجه به درآمدهای خوبی که پیدا می‌کنند و تشویقهایی که توسط وزارت بهداشت برای آنها در نظر گرفته شده است، از این طرح استقبال خواهند کرد.

وحید دستجردی با بیان اینکه پزشکان خانواده باید رویکرد سلامت ‌محور داشته باشند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر هر پزشک خانواده 2500 نفر را باید تحت پوشش قرار دهد. از سوی دیگر اگر هم پزشکانی باشند که گروههای آسیب پذیر را تحت پوشش قرار داده باشند، قطعا بر درآمدشان افزوده می‌شود.