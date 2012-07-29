در گفتگو با مهر اعلام شد:بدهی 8میلیارد تومانی دانشجویان/ فراخوان به ضامنها برای تسویه حساب

منصور حبیب پور گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بدهکاران صندوق رفاه دانشجویان به روال معمولی دریافت دفترچه قسط از سوی دانش آموختگان برای پرداخت مبالغ بدهی اشاره کرد و گفت: بدهکاران صندوق رفاه به طورعادی با دریافت دفترچه قسط بعد از دانش آموختگی اقساط خود را پرداخت می کنند و چالشی در پرداخت مبالغ بدهی آنان نداریم. مگر دانشجویانی که بنا به دلایلی ارتباطشان با دانشگاه قطع می شود یا به علت اخراج و ترک تحصیل همچنین ابعادی که برای صندوق رفاه روشن نیست دفترچه قسط برایشان صادر نمی شود.

وی با بیان اینکه این عده از دانشجویان در سال تحصیلی که گذشت تعیین تکلیف شدند، اعلام کرد که هنوز برخی دانشگاهها آمار کامل بدهکاران را به صندوق رفاه ارائه نداده اند.

به گفته گودرزی یک عده از این دانش آموختگان در سازمانها و دستگاههای مختلف کشور فعالیت می کنند که با ارسال نامه ای به این دستگاهها اعلام کردیم دانش آموختگانی که مدرک موقت دانش آموختگی دریافت کرده اما هنوز بدهکار صندوق رفاه هستند از طریق کارگزینی همان دستگاه در پرداخت بدهی خود اقدام کنند.

قائم مقام صندوق رفاه دانشجویان همچنین یادآوری کرد که عده ای دیگری از دانش آموختگان دفترچه قسط را دریافت کرده اند اما به هر دلیل از پرداخت اقساط خودداری می کنند. از نظر صندوق رفاه دانشجویانی که تا سه قسط متوالی خود را پرداخت نکنند "بدهکار معوق" به شمار می آیند.

وی به فراخوانی اشاره کرد که طی آن به بدهکاران نسبت به پرداخت کل مبلغ بدهی شان تاکید شده و ادامه داد: در این فراخوان عده ای از دانش آموختگان یا خانواده هایشان برای پرداخت مبالغ بدهی اقدام کرده اند. در این میان حتی برخی از ضامنها با ابراز نگرانی از عدم پرداخت مبالغ بدهی اعلام کرده اند که برای دریافت این وام از سوی دانشجویان آبروی خود را گرو گذاشته بودند.

گودرزی در ادامه از ارسال دومین فراخوان خبر داد و گفت: در این فراخوان، صندوق رفاه با دانش آموختگان طرف نیست و از طریق تعهد محضری که ضامنها برای دانشجویان ارائه داده اند، پیگیر قضایی پرداخت بدهی این عده از بدهکاران است.

وی افزود: در این فراخوان ضامنها باید مبلغ بدهی دانش آموختگان را پرداخت کنند.

قائم مقام صندوق رفاه دانشجویان یادآوری کرد که از سال 86 تاکنون بالغ بر 47 هزار دانشجو مبلغ 8 میلیاردتومان به صندوق رفاه بدهکار هستند و متاسفانه این چرخه در حال تکرار است.