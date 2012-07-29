  1. اقتصاد
۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۲۸

یوسفیان درگفتگو با مهر:

گندم‌هایی که خوراک دام و طیور می‌شوند/ ورود مجلس به ماجرا

گندم‌هایی که خوراک دام و طیور می‌شوند/ ورود مجلس به ماجرا

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از میزان نرخی که دولت برای خرید تضمینی گندم تعیین کرده است، گفت: نمایندگان همه تلاش خود را برای ساماندهی وضعیت گندم خواهند کرد.

عزت الله یوسفیان ملا در گفتگو با مهر درخصوص وضعیت تولید گندم در کشور، اظهارداشت: متاسفانه به دلیل عدم سیاست گذاری مناسب در بخش تعیین نرخ خرید تضمینی گندم، هم اکنون کشاورزان گندم خود را که از آن قوت لایموت مردم تهیه می شود، با قیمت بالاتر به واسطه ها می فروشند.

وی اضافه کرد: از سویی دیگر هم واسطه ها به دلیل افزایش قیمت نهاده های دام و طیور از فرصت به وجود آمده استفاده می کنند و این گندم را یا به صورت مستقیم به مرغداران و دامداران می فروشند و یا آن را در اختیار صنایع تولید خوراک دام و طیور می گذارند.

نماینده مردم آمل در مجلس با ابراز تاسف از تبدیل گندم به خوراک دام و طیور بیان داشت: این شرایط درحالی است که مسئولان مربوطه به جای حمایت ازتولید داخلی گندم در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، اقدام به واردات این محصول استراتژیک از کشورهای مثل پاکستان می کنند.

رئیس کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس افزود: دولت باید افزایش نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه محصولات استراتژیکی مثل گندم را افزایش دهد.

وی اضافه کرد: البته نمایندگان هم در مجلس همه تلاش خود را برای ساماندهی وضعیت گندم در کشور خواهند کرد تا بیش از این به کشاورزان آسیب وارد نشود.

به گزارش مهر، درحالی چندی پیش نرخ خرید تضمینی هرکیلوگرم گندم از 395 به 420 تومان افزایش یافت که
بر اساس برآورد کارشناسی وزارت جهاد کشاورزی، هزینه تمام شده محصول گندم بین 450 تا 500 تومان برآورد شده است.

کد مطلب 1660445

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