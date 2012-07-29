آغاز 4 طرح زودبازده در شهرستان دامغان

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول بسیج سازندگی سپاه دامغان گفت: چهار طرح زودبازده به همت بسیج سازندگی سپاه دامغان و با همکاری منابع طبیعی و آبخیزداری این شهرستان آغاز شد.
سرهنگ سعید صالحزاده افزود: یکی از این طرحها طرح ذخیرهگاه در منطقه اسپیلو در شهر کلاتهرودبار و روستای بادله برای حفظ و نگهداری منابع طبیعی، جنگل و درختان اورس در حریم منطقه اسپیلو و بتنریزی و احداث سیمهای خاردار در 150 هکتار از اراضی منابع طبیعی بوده است که با هدف حفاظت از درختان در برابر حیوانات انجام شده است.
وی با بیان اینکه در این طرح شش نفر نیروی بسیجی حضور داشتند افزود: دومین طرح زودبازده نیز حفاظت از سد دامغان است که با ایجاد بندهای سنگ ملاتی در منطقه حوزه آبخیز سد در شهر کلاتهرودبار و روستای آهوانو در حال اجراست.
وی تصریح کرد: این طرح به مساحت یک هزار مترمربع در دو منطقه مذکور در حال اجراست که در هر منطقه هفت نیرو در حال اجرای این طرح هستند و هدف اصلی آن جلوگیری از ریزش گل و لای در آب سد و فرسایش خاک است.
گردهمایی پایوران سپاه شاهرود برگزار شد
امام جمعه موقت شاهرود در جمع پایوران سپاه شاهرود در محل حسینیه ثارالله این ناحیه گفت: برای فرد روزه دار بهترین عمل که حتی از خواندن قرآن نیز اولویت دارد، پرهیز از محرمات است.
حجتالاسلام عباس امینی، بیان داشت: روزه عامل موثری است در ایجاد و تقویت روحیه تقوی و پرهیزکاری و قرآن مجید این فایده بزرگ را با جمله "لعلکم تتقون" یادآور میشود و این عبادت را عامل مهم تقوی میشمارد.
وی اظهار داشت: تقوی و پرهیزکاری در تربیت، سازندگی و شخصیت اسلامی یک مسلمان نقش بسیار مهمی دارد و برای رسیدن به همین اثر پر ارزش است که بهترین عبادت در ماه صیام و در حال روزه، اجتناب از گناه است.
بسیج از متن مردم تشکیل شده است
امام جمعه دیباج در فراخوان گردان الزهرا پایگاه نرجس شهر دیباج دامغان که با حضور حلقههای صالحین در مسجد جامع دیباج برگزار شد گفت: بسیج متعلق به مردم و از جنس و متن مردم تشکیل یافته است.
حجتالاسلام جعفر عین الکمال افزود: قدرتهای بزرگ دنیا با تهدیدهای پوچ به دنبال کسب منافع خود هستند و بسیج نقش مهمی در مقابله با تهدیدات دشمن دارد.
امام جمعه دیباج، تصریح کرد: قدرتهای خارجی از ملت بسیجی ایران هراس دارند؛ چرا که قدرت این نیرو را در میادین مختلف رزمی و فرهنگی دیدهاند و ملت ایران در همه حال برای اهدای خون خود و دفاع از کشور و آرمانهای انقلاب آماده است.
در این فراخوان کلاسهای آموزشی نظام جمع، اسلحهشناسی و امداد و نجات و کلاسهای عقیدتی، سیاسی و بصیرتی برگزار شد.
همایش پیاده روی بسیج کوثر دامغان انجام شد
سرپرست حوزه کوثر دامغان گفت: اعضای حلقههای صالحین و بسیجیان پایگاههای شهری حوزه کوثر دامغان در راستای ترویج عفاف و حجاب به پیادهروی همگانی پرداختند.
شیما شهرزاد گفت: بر همه بسیجیان تکلیف است تا با مظاهر بدحجابی مقابله کرده و به ترویج امر به معروف و نهی از منکر بپردازند؛ چرا که این وظیفهای بردوش ما است و در ترویج و نشر فرهنگ اسلامی نقش عمدهای دارند.
وی افزود: در عصر کنونی و با توجه به هجمههای دشمنان باید در بحث فرهنگی خود و جوانان را غنی کنیم.
سرپرست حوزه کوثر دامغان تأکید کرد: پایگاههای بسیج باید تمام تلاش خود در راستای فرهنگسازی در زمینه حجاب و عفاف داشته باشند.
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