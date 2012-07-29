چای، رب و ماکارونی به سبد کالای کارمندان اضافه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، قرار است از امروز یکشنبه توزیع سبد کالای ویژه ماه مبارک رمضان میان 2 میلیون و 400 هزار کارمند به صورت رایگان آغاز شود.

در ابتدا، در این سبد کالایی 20 کیلوگرم برنج، 10 کیلوگرم مرغ، 5 عدد روغن مایع 900 گرمی و 5 کیلوگرم شکر قرار داشت که براساس جدیدترین تصمیم دولت، چای، رب و ماکارونی هم به آنها اضافه شده است اما احتمال حذف مرغ از این سبد به دلیل تامین نشدن بودجه آن وجود دارد.

حسن رادمرد سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره با اعلام آغاز توزیع سبد کالایی ویژه رمضان از امروز دوشنبه، گفت: اقلام چای، رب و ماکارونی علاوه بر روغن، شکر و برنج در سبد کالای کارمندان گنجانده شده است.



وی درباره اینکه آیا مرغ نیز در این سبد کالا عرضه خواهد شد یا خیر، گفت: ‌با وجود اینکه توزیع مرغ منجمد در تعاونی‌های مصرف مشکلاتی دارد. در صورت تامین بودجه، مرغ نیز در قالب سبد کالای رمضان تحویل می شود، در غیر این صورت با قیمت پایین در تعاونی ها عرضه خواهد شد.

ارزش سبد کالایی ویژه رمضان کارمندان بیش از 150 هزار تومان اعلام شده است اما به صورت رایگان توزیع می‌شود.