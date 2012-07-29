برگزاری مراسم افطاری "یاد یاران" با حضور فرماندهان سپاه در شهرری

سید عقیل هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این مراسم افزود: این برنامه با حضور پیشکسوتان، فرماندهان سابق سپاه سیدالشهدا(ع)، جانبازان، بازنشستگان و ... پس از راهپیمایی روز قدس در هنگام افطار برگزار می شود.

وی یادآور شد: همه ساله این مراسم در استان تهران برگزار می شده که امسال نیز به همت سپاه سیدالشهدا استان تهران با هدف در کنار هم بودن نسل گذشته و امروز و مروری از خاطرات گذشته ضمن انتقال ایثارگری ها به نسل کنونی برگزار خواهد شد.

مسئول روابط عمومی سپاه سیدالشهدا استان تهران با اشاره به برگزاری این برنامه برای دیدار افراد مختلف افزود: ما خواستار این هستیم که دیداری میان فرماندهان و رزمندگانی که در عملیات مختلف حضور داشته اند، حاصل شود و دیداری با افرادی که در گذشته در سپاه بوده اند و هم اکنون بازنشسته شده و یا در مکان دیگری زندگی می کنند، به عمل آید.

وی بیان کرد: در این مراسم که به میزبانی نسل جدید برگزار می شود، فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران به سخنرانی خواهد پرداخت و این برنامه با فضای مذهبی و معنوی همراه خواهد بود.