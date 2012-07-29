به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران حمایت از اصناف تولیدی را در کنار توسعه زیر ساختهای تجاری از جمله ماموریت های جدید سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در سال جاری برشمرد و گفت: بهره مندی اصناف تولیدی کشور از مزایای استقرار در شهرکها و نواحی صنعتی همانند سایر واحدهای صنعتی در حال برنامه ریزی و تدوین قوانین مربوطه است.

فخراله مولایی با اشاره به اینکه از تمام ظرفیتهایی که در بخش صنعت وجود دارد جهت تعالی صنوف تولیدی استفاده خواهد شد، تصریح کرد: سعی ما در سازمان این است که فعالیت صنوف تولیدی در چرخه تولید کشور را بهبود بخشیده و نقش آنها را در مدیریت موثر واردات و جلوگیری از نفوذ کالاهای خارجی به بازار داخلی پررنگ تر کنیم.



وی در ادامه با بیان اینکه کمکهای فنی اعتباری، کمک های نوسازی و بازسازی و بودجه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در سال جاری افزایش چمشگیری داشته است، اظهارداشت: به منظور حمایت و ایجاد انگیزه بیشتر در امر سرمایه گذاری و رونق کارگاه های مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی اعتبارات ویژه ای برای کیفی سازی شهرکها و نوسازی واحدهای صنعتی در اختیار این سازمان قرار گرفته است.



معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزایش تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده در سال گذشته، ادامه داد: در حال حاضر 28 هزار و 102 واحد صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی فعال است که برای 591 هزار و816 نفراشتغال ایجاد کرده است.



مولایی توسعه واحدهای صنعتی مستقردر شهرکهای صنعتی را یکی از سیاستهای اصلی سازمان برشمرد و گفت: در سال گذشته تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده نیز رشد قابل قبولی داشت و این مجموعه توانست بیش از 2 هزارو310 واحدصنعتی را با سرمایه گذاری31 هزارو 42 میلیاردریالی تکمیل کند که برای بیش از 43 هزارو 852 نفر اشتغال به همراه داشت.



استقرار میز خدمت در پزشکی قانونی



در راستای افزایش اطلاع رسانی و ایجاد شفافیت در ارائه خدمات و نیز پیرو دستورالعمل معاونت توسعه سرمایه انسانی رییس جمهور، روابط عمومی پزشکی قانونی قم اقدام به راه اندازی میز خدمت کرد.



بنابراین گزارش با توجه به وجود باجه اطلاعات در اداره و ارائه آگاهی های لازم به مراجعان و با در نظر گرفتن موارد لازم الاجرا در بحث میز خدمت، باجه اطلاعات به میز خدمت ارتقا یافت تا به نحو مطلوبتری در ارائه خدمت به مراجعان فعالیت کند.



در حال حاضر این واحد با ارائه اطلاعات در مورد زمان رسیدگی به پرونده‌ها، پاسخ به مراجعان و راهنمایی آنان در مواقع لزوم فعالیت می کند.



اولین مجتمع فرهنگی دیجیتال کشور در قم راه اندازی می شود



مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم در حاشیه یکصد و هشتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان قم در سخنانی اظهار داشت: در این جلسه 2 طرح مهم فرهنگی و اجتماعی جهت تامین منابع مالی تصویب و به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارسال شد.



سید مرتضی اسماعیلی طبا، راه اندازی نخستین مجتمع فرهنگی دیجیتال منطقه ای کشور در قم را یکی از این طرح ها عنوان کرد و گفت: این مرکز با هدف بسترسازی و فراهم آوردن امکانات و زیرساختها برای تولید انبوه محصولات فرهنگی دیجیتال و همچنین شناسایی، فعال سازی و همگانی کردن تولید محتوای دیجیتال بزودی راه اندازی خواهد شد.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم ادامه داد: نرم افزارهای رایانه ای، اینترنت پاک، بازی های رایانه ای، خدمات الکترونیک، نرم افزارها و بازی های تلفن همراه، آموزش و پژوهش و کارگاه های تخصصی از جمله بخش های این مرکز است.



راه اندازی نخستین کلینیک خانواده در قم



اسماعیلی طبا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به راه اندازی نخستین "کلینیک خانواده" از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری دادگستری کل استان قم، ادامه داد: این مرکز با هدف بررسی و آموزش ابعاد و عوامل موثر در تشکیل موفق و پایداری نهاد خانواده و همچنین حمایت از آسیب دیدگان خانواده های متشنج و از هم پاشیده تشکیل شده است.