تیم والیبال ارومیه (ب) از سد ارمنستان گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که شنبه شب در سالن انجمن آشوریان ارومیه برگزار شد تیم ارومیه در سه ست پیاپی توانست از سد حریف خود بگذرد .

هر سه ست این دیدار با نتایج 25- 14، 25-19 و 25 – 21 به سود ارومیه به پایان رسید .

مسابقات والیبال روز دوشنبه با انجام دو دیدار دیگر پیگیری می شود که طی آن تیم های عراق با ارومیه الف و منتخب آشور با ارمنستان جدال می کنند .

همچنین دررشته شطرنج که از عصر شنبه آغاز شده، 38 ورزشکار داخلی و خارجی به مصاف هم می روند .

دراین رقابتها شطرنج بازان در 18 میز و هفت دور به روش سوییسی با هم رقابت می کنند .