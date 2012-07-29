تیم والیبال ارومیه (ب) از سد ارمنستان گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که شنبه شب در سالن انجمن آشوریان ارومیه برگزار شد تیم ارومیه در سه ست پیاپی توانست از سد حریف خود بگذرد.
هر سه ست این دیدار با نتایج 25- 14، 25-19 و 25 – 21 به سود ارومیه به پایان رسید.
مسابقات والیبال روز دوشنبه با انجام دو دیدار دیگر پیگیری می شود که طی آن تیم های عراق با ارومیه الف و منتخب آشور با ارمنستان جدال می کنند.
همچنین دررشته شطرنج که از عصر شنبه آغاز شده، 38 ورزشکار داخلی و خارجی به مصاف هم می روند.
دراین رقابتها شطرنج بازان در 18 میز و هفت دور به روش سوییسی با هم رقابت می کنند.
دوازدهمین جشنواره ورزشی آشوریان جهان جام تموز با حضور 390 ورزشکار داخلی و خارجی در رشته های فوتبال، والیبال، بسکتبال، تنیس روی میز، تنیس خاکی و شطرنج از ششم مرداد ماه جاری آغاز و به مدت 9 روز در ورزشگاه انجمن آشوریان ارومیه ادامه دارد.
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